農曆新年不想去買餸？　注意雪櫃濕度、溫度穩定性延長食物保鮮期

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-08 12:14

過年買不到菜，或者菜價變得真的很貴。這兩天筆者也去家門口的超市補充家裏消耗掉的水果和蔬菜了，但是價格真的有點嚇到筆者了，平時幾毛錢的大白菜價格都已經在2塊多，油菜、芹菜之類的綠葉菜，價格已經突破8塊，這樣的價格，看着實在是有點嚇人。那麼，既然每年過年期間，因為物流和運輸問題導致菜價過高，我們能不能提前儲存一些蔬菜，讓我們過年期間少出門買菜呢？

如何最有效使用冰箱來延長食材保鮮期？（點擊了解）：

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買菜開始成了我們發愁的事情

相信這個方式很多人都已經嘗試過了，但因為我們現在大多數人都是住在樓房裏，屋裏室溫至少18℃以上，室外溫度因為寒風會比室内冷很多，無論是屋裏還是外面都不適合儲存蔬菜。那麼，很多人就想，那我把蔬菜水果放在冰箱裏，是不是就沒問題了？

為甚麼蔬菜水果明明放在冰箱裏還是壞的很快？

你說的這個問題，真就是我們今天要和你聊的這個問題。為甚麼有時候我們買的蔬菜，明明放在冰箱裏，溫度又合適，為甚麼很快就變質，或者變黃了呢？感覺似乎沒有比放在室溫環境下有多好的保鮮效果啊。

冰箱內部溫度對食材的保鮮影響非常大

那麼，首先我們要和你說一個問題，現在的冰箱，內部溫度並不是一直穩定在你設定的溫度上，儘管經過了多代的技術革新，冰箱內部的感測器和壓縮機之間的配合依然無法保證冰箱內的溫度完全不出現一點波動。表現好的冰箱可能內部溫差只有零點幾度，而表現不好的冰箱可能會有上下五度以上的溫差。

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蔬菜水果是非常難保鮮的

而我們的蔬菜水果的保鮮不僅僅需要相對較低的溫度，而且需要適合自己，並且相對穩定的溫度，一旦溫度上下波動過大，不僅可能會降低冰箱的保鮮效果，甚至還可能會對蔬菜水果本身造成嚴重的破壞，造成水果蔬菜提早出現萎蔫、變黃甚至腐爛變質的問題。

濕度也會嚴重影響蔬菜水果的保鮮

除此之外，冰箱對內部濕度的控制能力也非常重要。可能這麼說大家並不明白，那麼看看下面我們之前測試的資料，大家一定會發現其中的差距。我們在之前評測冰箱時，會使用不同的新鮮蔬菜水果放在冰箱內，測試其一定時間後的重量變化，其產生的重量差即為食材的水量散失量。

從資料中我們能夠非常清晰的看到，不同冰箱在保存相同食材時的失水率有非常大的差距，比如蘋果的第一組資料，雖然整體保鮮性能在目前市面上的產品中算比較優秀的，但相比較於其他資料，2.69%的失水率還是偏高的。

而且我們能夠看到，在冰箱中存放了24小時的蘋果表面已經微微發黃了，而對比失水率僅為0.88%的冰箱中的蘋果，切割面並未發生明顯的顏色變化。

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冰箱的保鮮能力對我們來說非常重要

所以，我們在選購冰箱的時候，不僅僅要關注冰箱的整體容積和結構，還要注意冰箱的溫度穩定性和冰箱的保濕能力，尤其是要重點關注冰箱是否有高濕保鮮抽屜，或者專門用來儲存新鮮蔬菜水果的保鮮區域。

在放置水果時 最好注意將其放在密封容器中

另外，我們還需要關注一點，現在我們在市面上購買到的冰箱大多是風量冰箱，雖然風量冰箱在製冷速度、製冷均勻性和抗結冰結霜方面具有很好的效果，但很容易出現將食材風乾的問題。所以，我們在使用冰箱時，尤其是希望長期保存新鮮水果時，一方面需要將食材放在高保濕的區域裏面，另一方面最好使用保鮮盒或者密封袋，將食材密封起來，儘量減少食材水分的散失。

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