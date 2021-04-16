兒童身高｜把握入睡時間　小朋友做好3件事　一年能長高5厘米

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-16 21:47

每個父母都想小朋友快高長大，而身體長高的方法卻不是甚麼秘密，不外乎就是睡眠、飲食和運動。外國有研究表示，小朋友在每天生長激素分泌最旺盛的時間入睡，並且睡得足，自自然然就能長高！而小朋友在發肯期，一個學年大多能長高5厘米左右。

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早前有外國機構進行調查，在2019年香港19歲男性的平均身高為174.8厘米，而19歲女性的平均身高為160.6厘米，全球排名101位。想小朋友長高，關鍵除了是父母的基因之外，不外乎是睡眠、飲食和運動3項因素。

早於這個時段睡 長最高

睡得好才會長得高！美國有研究明確指出，每天晚上10時至凌晨2時都是身體的生長激素分泌高峰期，小朋友最好在這段時間前入睡。而小朋友一般需要20至30分鐘才能入睡，入睡到1至1.5小時才進入熟睡，因此提早進睡才能趕上生長激素旺盛的時段。如果孩子養成了晚睡，或是習慣了熬夜，不但可能錯過了生長激素分泌時間，在身高和學習能力方面亦可能受到影響。

小朋友不宜夜睡。(GettyImage)

除了睡的時段要對，睡眠時間充足也十分重要。因為生長激素通常在睡覺期間分泌，每晚熟睡時每隔60至90分鐘便分泌一次。如果睡眠時間不足，激素就會被抑制，從而長不高。而處於生長發育時期的兒童，最好每天有至少8小時的睡眠。

飲食均衡助生長

對於長高，很多家長都認為只要為小朋友補鈣就足夠，其實不然。蛋白質是幫助小朋友成長的必要元素，此外，鋅也會影響兒童分泌生長激素、軟骨和硬骨的成長。有研究發現，2至5歲「營養不良」的兒童在補充鋅6至24個月後，有明顯提升身高、營養狀態和食欲。

不偏食也很重要。(gettyimage)

以上的營養都可以在日常的飲食中攝取，例如紅肉、魚類、穀類、堅果等，都含有鋅。美國營養學會在2017年發表的文獻提到，蛋白質、鋅、維他命A和多種微量營養素都對兒童長高有正面影響，但單獨給予鐵質、鈣或錪，對長高則沒有直接幫助。

一般而言，小朋友在均衡的飲食之下，不偏食，很容易就能補充足夠的鋅和蛋白質。

多做跳躍運動

運動對長高當然有正面的幫助，而多做跳躍的動作，例如跳繩、打球，以刺激生長板。另外，在戶外曬太陽，亦可以令身體產生維他命D，幫助鈣質吸收。

多跳躍。（gettyimage）

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