5歲女童虐殺案│受虐小朋友後遺症多　心理學家教家長3招代打罵

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-15 17:30

近日5歲幼童受虐致死的案件有所判決，當大家知悉案件中的情況，相信無不眼有淚光，痛心孩子的遭遇。我們作為「局外人」，情緒亦會被牽動，不難想像親身經歷或目睹虐待過程，對孩子的創傷及影響會有多深遠。香港催眠輔導中心臨床心理學家劉可欣博士表示受虐或目擊虐待的孩子在生理、思想、情感及行為上皆會有不同程度，短期甚或長期的影響。 (資料圖片)

美國聖荷西州立大學於2014年進行的研究證實，受虐兒童之生理成長速度較同齡孩子慢， 例如身體會較虚弱，發育緩慢等。此外，研究亦指出部分受虐兒童的中樞神經及腦部發展亦會出現障礙，致令對感覺有偏差反應，繼而或會出現自虐行為。劉博士說：「受虐兒會經常出現焦慮、恐懼、內疚等情緒；對他人與及環境缺乏安全感，容易退縮，覺得自己永遠做得不夠好，自尊感低落，長遠來說，會影響他們的學習及人際關係。」

由於以上情況，受虐兒往往處於過度警覺狀態，或因受困於這些情緒與現實脫軌。「若創傷沒有得到合適處理，孩子長大後可能會透過成癮或重覆暴力行為作逃避，或在恐懼及罪惡感等情緒當中，亦有可能出現情緒障礙、行為偏差、人際關係困擾、人格障礙等心理疾患。」

劉博士認為施虐者或有「棒下出孝兒，嚴師出高徒」的想法，故採取嚴厲方式進行教導，期能使孩子成材；她說:「其實以『因材施教』的方式，依據孩子的能力，循序漸進地教導，才是現今社會應有的態度。」

每個孩子的能力不一樣，如遇到「教極唔聽」的孩子，劉博士建議家長需先觀察，也可與學校溝通，嘗試了解孩子的表現是「不為」抑或「不能」:「如孩子的情況是『不為』，家長需了解當中原因，如是否故意搗蛋以獲取注意。假如是『不能』，便需深入了解孩子各方面的成長狀況，或有否特殊學習需要，並進一步尋求專業人士幫忙。」

點圖即睇劉可欣博士給家長3招代替打罵：

+ 10 + 10 + 10

香港催眠輔導中心臨床心理學家劉可欣博士

相關文章:小朋友經常機不離手 打機成癮原來係精神病 父母必學五大對策

按圖即睇治療方法：

延伸閱讀：小朋友停課留家自由時間唔打機 竟然最鍾意玩煮飯仔 仲有呢3樣