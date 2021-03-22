王錦輝中小學網上小一簡介會接受申請　每個家庭只限登記一次

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-22 17:23

自疫情在上年爆發後，不少學校的小一簡介會也改成網上播放錄影或直播形式舉行，今年也不例外。而網上形式對部分家長來說也是一件好事，因為部分熱門的學校以往舉行實體簡介會時，都會因場地空間而限制人數，時常會出現學校網上報名系統於開放後10分鐘內便額滿的情況。

王錦輝中小學22/23年度小一入學網上簡介會

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學每年約有7千多人報名，收生人數約150人，平均約46人爭1個學位。該校最後一次舉行實體小一入學簡介會是在2019年5月，當時報名頁面都清楚列明，預計網上報名系統於開放後10分鐘內便會額滿。而今年因疫情問題，校方連續第二年以網上形式舉行小一入學網上簡介會，雖網絡沒有人數限制，但校方希望每個家庭只限登記一次以獲取直播會連結。

音小即日起開始接受報名 暫未公布簡介會詳情

國際基督教優質音樂中學暨小學是香港首間音樂中小學，學生在小學階段已開始接受正規的而有系統的音樂教育。該校的小一入學申請已全面電子化，已於3月20日截止。目前學校已列出面試日期，如疫情一直維持在個位數或較低的雙位數字，相信屆時會以面見形式進行面試。

香港華人基督教聯會真道書院

真道書院推行全港獨有的11年一條龍教育制度，該校分為3個學習階段，分別為頭2年的基礎階段，中間5年的拓展階段，以及最後4年的通達階段，比一般少讀一年畢業，學校既提供本地文憑試（DSE）課程，又開辦國際文憑（IB）課程，學校更曾誕生兩名IB狀元。

啓思小學

啟思小學有7成的小一新生來自附屬幼稚園的畢業生，啟思小學是本港唯一以中文為主力教學語言的IB小學，雖然該校以中文作主要教學語言，但聘用了不少以英語為母語的老師，配合提升英語課堂時數，以幫助學生建立英語能力。

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