播道書院小一只設一輪面試　盧偉成校長：玩同傾偈可了解親子關係

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-30 18:02

播道書院由2006年創立至今一直深受家長歡迎，這間位於將軍澳的12年制直資龍校抱着「人人皆資優」的理念，讓學生愛上學習、主動學習，為了達到這個目標，校內是一個「高展示」校園，校園每個角落都是學生的作品，甚至圖書館的枱、櫈都是由學生幫助建設。

注重傳承與說學文化

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播道書院十分強調「說學文化」的重要性，校長盧偉成指：「根據猶太教《塔木德》當中談及的教育，如果學懂後不懂用言語表達出來，那大多是學習得未夠透徹。」因此學校有很多分享平台，例如中學生作文較好的同學，會分享自己作文的心得；小學部每兩個星期也會有一次小型的頒獎典禮，這個「頒獎典禮」只需同學分享參加任何校內或校外比賽過程中掙扎的地方，輸贏也可以站台分享。校長補充，即使小朋友未有獲獎，但他們不是失敗，只是未成功。

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播道書院亦很強調後繼有人的傳承精神，盧校長分享，多年前有位同學想學豎琴，但豎琴並不便宜，而且當時校內亦不多人對豎琴有興趣，校長亦＝不介意花數十萬購買一個豎琴回來，但要該同學答應他要定期表演給大家聽，以及教其他同學傳承下去。最終，該同學去了外國深造音樂，而校內的豎琴亦一直有新同學使用。相關的例子還有很多，校內最近新增的「Media production team」都是畢業後修讀電影系的導演回來指點學弟。

下學年取消呈分試 小一面試只設一輪

播道書院小學部每年只會有數個學生不是原校直升，盧校長亦直言同學以往單憑校內成績都能成功入讀「聖喇拔」等名校，因此下個學年將會取消呈分試的安排，對教學的節奏也會更好。盧校長即將於5月份與三位小學校長舉辦「與校長Live Chat」網上講座，探討不同主題，函蓋升小教肓、校園生活、育兒技巧及設有問答環節。立即報名>>$50三場足本直播

上年學校因為疫情關係，小一面試改為拍片形式，由於目前距離9月仍有一段日子，難以預料疫情發展，如情況嚴重，今年申請者只需交「Portfolio」即可，不必拍片。盧校長指：「Portfolio多數不會是學生自己製作，也不是一份勞作要『鬥厚鬥靚』，主要是想透過Portfolio了解小朋友日常喜歡玩甚麼，觀察他們平時的生活是否一個健康的小孩子。」而小朋友最終是否取錄真的難以預料，但校長認為如果自己是家長的話，看見囡囡很用心機做了一份功課，也會當補充給學校看看，當然學校有沒有收到是一回事，但心態上要「做起孩子，不要做低佢」。

如９月時疫情仍保持低確診人數，便會回歸面見形式，盧校長透露只設一輪面見，而且是面見小朋友為主，校長相信「台上一分鐘，台下十年功」，從與小朋友面試中「玩同傾偈」的過程中，他們平日與家長的關係，受的教育都可以窺探一二，而播道書院是英文小學，內容上亦會涉及一些中、英文字卡的問答。

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