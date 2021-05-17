濕疹｜鄭秀文、麻利推薦「牛屁汁」　呢類小朋友及孕婦未必適合！

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-05-17 20:30

濕疹一發生，小朋友不但會感到痕癢不適、無法入眠，一旦抓破了皮膚，更有可能留下疤痕。女星鄭秀文亦不時受到濕疹困擾，去年得DJ麻利推介「牛屁汁」（Cow fart Juice）才得以紓緩，日前又在IG推介此產品。皮膚科醫生指，即使產品列明成分天然，但所含的材料也未必適合全部濕疹的患者。註冊中醫也提醒產品未必適合孕婦使用。

女星鄭秀文日前在IG發布帖文：「在我濕疹大爆發的時候，就是麻行救我一命的…」她憶述當時自己的情況很「慘烈」，麻利則送她一支從未聽過的「牛屁汁」，而她知道麻利自己也幾乎不夠用。而鄭秀文使用後感覺良好，於是開Po介紹給大家。她另有hashtag提醒：「濕疹人真的要戒口啊」又表示「我最近戒口非常清所以濕疹完全沒有出現」。

她在去年9月已拍片介紹一次，聞說當時「牛屁汁」頓時被搶購一空。

牛屁汁是什麼？

記者上網搜索，發現「牛屁汁」和牛其實是沒有關係，反而是與一句美國諺語有關，戲指「這產品不是屁話（吹牛）」的意思。而網上簡述的成分包括：純橄欖角鯊魚、有機芝麻油、積雪草油、聖羅勒、有機印楝葉子和果實（印度楝）壓榨油 、草本提取樟樹（樟腦）、有機羅莎大馬士革（保加利亞玫瑰）、生態收穫的檀香專輯（檀香木精油 ）。而且鋪售的網頁更寫上：「敏感、皮炎、孕婦、小孩，任何人適用」。

很多小朋友都受到濕疹困擾，但使用偏方前需留意成份。（Photo-ac）

產品含樟腦 孕婦忌用

註冊中醫師古鎧綸表示，「牛屁汁」的成份含有樟腦，通關竅、辟穢濁、利滯氣、消腫止痛、殺蟲止癢的功效，因此樟腦是很多皮膚病藥膏的重要成分。

但他提醒，樟腦具毒性且很容易經由皮膚、呼吸道、腸胃道等方式吸收，造成噁心、嘔吐、昏迷、呼吸困難、反覆抽搐等中毒的症狀，嚴重甚至可能造成死亡。

所以含有樟腦的產品只能外用，並須謹慎使用。尤有蠶豆症者、體質過敏者及兒童都避免使用，會特別容易出現較嚴重的副作用。另外因樟腦辛香走竄，能耗氣動胎，故孕婦忌用。

使用有含樟腦成份的產品時，要小心注意用量，少量塗抹患處以免過量使用。

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皮膚科醫生：已有療法不含類固醇

濕疹屬於慢性皮膚病，與皮膚過敏有關，天氣和濕度的變化都會影響濕疹發作的程度，而患者的免疫力失調，因而對外在的環境變化更易過敏。

「牛屁汁」的成份主要由草藥組成，但他提醒患者也會對天然的成份產生敏感，尤其此產品含有樟腦成份，蠶豆症的患者要特別注意。

西醫對坊間的偏方都採取開放態度，如果家長想為小朋友嘗試偏方，會建議他們觀察濕疹的狀況，而使用的時候盡量以少份量開始，亦要小心有副作用。

他認為坊間的治療方法看起來有效用，有機會是成份有保濕、消炎殺菌、加速皮膚修復的作用，從而令濕疹有改善的效果。惟他指，這些偏方需要有更多的醫學實證，才能了解方法的成效和安全性，效果也是因人而異。

陳醫生指，西醫角度的治療方案是為皮膚保濕，假如效果不佳，醫生也會處方類固醇的藥物。現時，西醫已有一些沒有類固醇的處方藥物，例如PDE4藥膏，可以減低皮膚的敏感度，達到治療效果；另外有抗組織胺藥、新的治療方案如脫敏治療及生物製劑，以控制或治癒濕疹。「呢啲方法都要持之以恆，個人護膚也相當重要。」陳醫生提醒。

目前西醫已有不含類固醇的治療方法，惟護膚也需持之以恆。（Photo-ac）

中醫：以治內為根本 必須戒口

古醫師指，濕疹常見於小朋友的手內側、眼皮、頸部、月肘、小腿後側等位置。天氣忽冷忽熱、濕度過高或過或也會容易令免疫力紊亂的濕疹患者易復發。

古醫師說：「中醫說『脾虛生濕』，脾胃是濕邪化生的重要來源，當脾胃虛弱，濕邪困阻的時候，體內的水分和污濁，不能正常的排泄，就會導致脾虛濕困的癥狀。所以不少人以為濕疹只於濕度高的春天發病，但其實乾燥天氣亦會令這類皮膚病發作。」

中醫主要是以治內為根本，主要靠內治調理臟腑功能，將肺、脾、腎功能恢復正常，水濕得以正常運化，濕疹自然緩解或消除。辨證用藥，亦須注意飲食因為濕疹同飲食有密切相關，所以患者必須注意戒口。

除了中藥內服外，有時候更要結合外治法，如使用中藥外洗劑/膏劑，或配合針灸。

外洗中藥固然不能如內服般，從根本病因解決問題，但因它直接作用於患處，因此，它仍能達到潤膚止癢的功效，甚至可能比內服中藥見效更快。

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