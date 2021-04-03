清明24節氣｜中醫媽媽教親子製2款甜品　助清肝明目袪熱氣

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-03 20:00

清明，乃天清地明之意。清明節除了掃墓祭祖外，亦是廿四節氣之一，春天的第五個節氣。註冊中醫師謝嘉雯建議家長可以趁清明節連復活節有幾天長假，不妨與孩子玩玩「煮飯仔」，她更教大家製作兩款應節並帶有養生元素的親子甜品。

清明應節食品之「吃青團」

眾所周知， 端午吃糭子、中秋吃月餅、冬至吃湯圓，不同節日都擁有自己的應節美食。那清明節的應節食品又是什麼呢? 那就是吃「青團」，中醫師媽媽中醫師謝嘉雯說：「青團是古時掃墓祭祖的供品，但隨著時代變遷，就像糉子、月餅一樣；青團的祭祀角色早被淡化，但作為清明時節傳統小吃的形象仍然鮮明。」

「青團是中國南方部分地區清明節時的一種小吃食物， 青團的製法主要是以艾葉或蔣麥葉榨成汁，與糯米粉製成色澤青綠的外皮， 所以叫做「青團」。再因應各地風俗口味，再包上鹹或甜的餡料。不同地方，『青團』也有不同叫法；如清明果、清明仔、艾米果、艾粑粑、艾糍等。」謝醫師說。

原來香港的「青團」原來就是客家人的雞屎藤茶粿，謝醫師表示在香港，雞屎藤茶粿雖變了日常的傳統小吃，但以前傳統客家人則於清明節用雞屎藤茶粿來祭祀祖先， 所以外號叫「清明仔」。

她說:「傳統清明節活動是祭祖、踏青、盪鞦韆要吃「青」。「青團」的「青」 就是指青綠如油的新鮮青菜。因清明前後長出的艾葉較鮮嫩，帶有清香味道，所以傳統青團以艾葉榨汁製作油綠的糯米外皮。而香港的雞屎藤也是於春天近清明時長出新鮮的嫩葉，製作出來的茶粿外表墨綠帶有斑點，散發出一種獨特的清香， 富有本土特色。」

清明時節雨紛紛；清明前後，天氣暖和又潮濕 。此時可選擇具有疏風散熱、清肝明目功效的菊花入饌，有助養肝利膽、調暢經氣。

點圖即睇兩道簡單容易製作的甜品食譜:

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親子齊下廚

謝醫師建議大家在製作甜品時， 可以向小朋友講解清明節的習俗，並誘導孩子思考，其他節日又有什麼特有的應節食物。她說:「如端午節吃糉子，中秋節吃月餅、冬至吃湯圓…等。並可問孩子最喜歡哪個節日的美食?為什麼?通過製作和品賞節氣美食，既可親子同樂，共享美味的成果，還可認識到節氣、節日與美食之間的關係。」

點圖即睇春困之解決方法:

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除了多運動助排除壓力和疏解鬱悶情緒外，謝醫生表示上課春眠更是大忌，她說:「除了潮濕環境令人睏倦， 長期伏案工作或網課， 也很易令眼睛倦怠難以張開， 如果大人小朋友整天『久視』電腦工作或進行網課，不但容易加深近視，還會令雙眼疲勞， 反過來耗損肝血， 兩眼出現乾澀或視物模糊症狀，亦容易令大腦血液循環變差，使工作學習效能下降。」

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另一誤區，補品其實無法提高孩子的免疫力，反之可能會對身體造成各種禍害。

以下介紹四款健脾胃的食療：

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