小一派位2021｜6.2及3日郵遞放榜　77%獲派首三志願創近年新高

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-05-27 18:40

2021小一統一派位將於下周三及周四（6月２日及３日）公布結果，教育局今日(27日)公布，獲派首三志願的學童有77%，較去年的73%上升4%。自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為88.1%，較去年上升2.7%。

今年有24,211學生參加統一派位，較去年少2,582人；當中18,645人人獲派首三志願，較去年上升。若連同自行分配學位計算，獲派首三志願的整體滿意率為88.1%。

放榜結果經郵遞派發

今年曾為子女參與統一派位的家長，將於6月2日至3日收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。如果當時無人收件，郵政人員會留下《領取郵件通知卡》，家長可於下一個工作天下午或之後到指定的郵政局領取上述郵件。倘若家長在6月4日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的《領取郵件通知卡》，可於6月5日至6日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。

按申請編號分時段註冊

「小一註冊證」上印有兒童獲派學校的名稱、地址、註冊日期及時間。因應2019冠狀病毒病的發展，為減少人群聚集及保持適當的社交距離，教育局會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字編配學生家長在6月8日（星期二）或6月9日（星期三）的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。各家長須依照《小一註冊證》夾附的《辦理註冊手續安排》，在指定日期及時間前往獲派的學校辦理入學註冊手續。如家長未能於指定日期及時間辦理註冊手續，可於6月10日（星期四）上午9時至正午12時或下午2時至4時到學校辦理相關手續。

家長若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，須事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

家長宜為孩子做好以下的叩門訓練:

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以下是根據2020年派位數據計算出，全港參加統一派位（乙部)人數最多校網排名：

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