小一派位│邊個校網參加統一派位學生人數最多？第一位係九龍呢區⋯

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-03-23 07:00

小一統一派位結果將於6月2至3日以郵遞方式通知家長，教育局早前公布，根據自行分配學位註冊後的學生人數統計，小一入學自行分配學位共有49,749個申請，成功獲派學位人數有23,107人，成功獲派此類學位的學生不足半數，餘下尚未獲分配的26,642位申請人，預計有超過25,000人參加統一派位。 教育局於3月8日公布《2020年度小一入學報告書》，參加統一派位乙部(即住址所屬校網）人數最多的校網，頭2位都在九龍區，最多的一區更有近1500人。

統一派位階段，全港劃分為36個校網，家長要根據住址所屬的校網，填寫選校志願。當中會分為甲部和乙部，甲部有10%學位不受校網限制，只可填寫3個志願，而乙部有90%學位受校網限制，家長只可替子女選擇所屬學校網的學校，共有30個志願可以選擇。

根據《2020年度小一入學報告書》資料顯示，全港於統一派位乙部獲派學位的人數最高的校網為40網深水埗區，共有1491人參加，當中只有約54.5%，即909人獲派首三志願，第二位同樣是九龍區48網觀塘區，共有1433人參加，當中約有76%，即1085人獲派首三志願。而熱門校網如41網九龍城、11網中西區及12網灣仔區，三區的人數也是約6百多人。

以下是根據2020年派位數據計算出，全港參加統一派位（乙部)人數最多校網排名：

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以下是根據2020年派位數據計算出，全港獲派首三志願成功率最低校網：

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香港01美術組製圖

以下是根據2020年派位數據計算出，全港獲派首三志願成功率最高校網：

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下是根據2020年派位數據計算出，全港獲派10之後志願比例最高校網排名：

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2019年全港獲派首三志願成功率最高及最低校網：

2019年全港獲派首三志願成功率最高及最低校網：

*資料來自教育局《2020年度小一入學報告書》

按圖即睇全港熱門學校統一派位所餘學額：