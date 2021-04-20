網課令學生程度倒退　個別差異增大　名校前英文老師分享溫習貼士

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-04-20 07:00

復活節假期後，不少學校相繼讓不多於三分之二的學生回校進行面授課堂，並維持半日上課。有資深英文老師表示，學生持續「梅花間竹」地進行網課及實體課堂，對學習帶來不同程度的影響，直言「疫情後，一班學生嘅個別差異係更大」，建議家長不妨在家建立語境，並因應孩子能力，以不同方式協助他們維持學習進度。 攝影：歐嘉樂

老師欠缺即時回饋

張靜儀於小學執教英文17年，曾於拔萃小學及大埔舊墟公立學校任教。她表示，疫情下學生不時「梅花間竹」地上學，適應上會遇到困難。「功課會有甩漏，家長最好幫佢哋建立返學常規，就算屋企上堂，都要佢哋早起身。」

她指，教授網課時，老師不能如在實體課般，向學生作出即時回饋。「以往教完一個句子結構，可以俾佢哋分組活動，個個同學都有得參與，網課就做唔到。同學仔冇咗分組活動，練習句式嘅機會少咗好多，老師亦好難知道邊個學生學到，邊個學唔到。」

缺少了師生及同學之間的互動，網課更增加了老師為孩子安排功課的難度。「唔知道學生究竟學得好唔好，其實可能好多同學進度落後，但我哋要繼續畀功課。同學仔可能學錯嘢，但我哋老師未能即時畀到回饋，就會一直錯落去。」張老師補充，網課的成效取決於孩子的自學能力，萬一他們的自學能力不高，或自律性低，便最受疫情影響，令同學間的個別差異會更大。

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語文能力倒退

張老師任教英文多年，她分享，語言學習著重互動性。「一定係同人哋講多啲，記憶先會深。如果只在家自學，冇機會用到，對語言能力係好大影響。」她坦言，收到不少家長反映，經歷長時間網課，孩子的語文能力出現倒退。「三年班嘅程度倒退返去二年班，因為冇咗個記憶。」

另一方面，受疫情影響，學校的面授課堂也由全日制改成半日制。「課時縮短了，好多學校cut咗默寫訓練（dictation）。聽、說、讀、寫環環相扣，當一cut 默寫，同學仔唔記得點串字，寫作用唔到啲字，閱讀嘅時候又唔記得啲字點解，影響係非常大。」

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選擇練習要合符程度

若家長希望評估孩子能力，了解他們的弱項，張老師建議，除了可參考他們的日常課業，亦可利用坊間的補充練習。她指，為孩子選擇補充練習時，最重要是符合孩子的能力程度。「如果唔啱程度，同學仔見到就唔想做。」其次是題型要多元化，「睇咗學校課業考嘅題型，再揀返相關嘅補充練習。」

除了購買補充練習，她亦建議家長為孩子製造語境，例如在孩子房間張貼生字卡、圖表，以加深記憶。孩子上完網課，也可為他們安排輕鬆一點的活動，寓學習於娛樂。「小朋友都係人，上完5小時網課，再去補習社都辛苦。以親子遊戲方式，例如玩大電視，可幫小朋友溫生字。」立即９折報名樂思獨家初小、高小「英語奪Ａ工作坊」包練習套裝

提升自學能力

要提升在家學習的成效，家長可著手改善孩子的自學能力，張老師建議善用中英對照的補充練習。「如果個學生嘅英文已經好弱，你再畀本全部英文嘅練習佢，佢會好驚，其實幫唔到佢。」除此之外，家長亦可為孩子挑選中英對照的網上影片。「例如弱項係tenses（時態），家長可以依題目搜尋相關程度嘅影片，最重要係淺易。」

對於學習能力較弱的孩子，張老師提醒家長不宜焦急。「唔好同其他小朋友比較，抱過高期望，畀壓力小朋友。要順應返同學仔本身嘅能力，因才施教。補充練習係輔助，如果個小朋友真係好弱，係要一句一句，甚至單字教起，唔係要佢一步登天，咁同學會有好大挫敗感，甚至教嘅家長都會有好大挫敗感。」

與孩子訂立時間表及目標

如何在恰當督促孩子，與給孩子壓力之間取得平衡？張老師建議，可因應孩子能力，訂立時間表及合理目標。「例如小朋友比較弱，每日只需要佢串5個生字。達標嘅就俾佢去玩，唔達標就削減15分鐘打機時間。有目標、獎賞、懲罰係好重要，話返俾佢知，屋企好似學校咁，一樣係有規有距。」

她提醒，訂立時間表和目標時，家長要尊重小朋友，可與孩子討論及協議細節。「唔係就由上而下咁壓落嚟，係個佢同意咗嘅協議，將學習責任畀返小朋友，就比較容易持之以恆。」

張老師又指，不同年齡的孩子有著不同的專注力時間（attention span），因此在設定時間表時，亦要有所考慮。例如低年級學生的專注時間相對較短，她建議時間表每節最多20至25分鐘，期間設20分鐘小休時間，一天設約3節溫習時間，共約一個半小時。「唔太建議上完5小時網課，再溫多3個鐘。無論咩年紀嘅小朋友，都要有休息時間，其餘時間就俾小朋友鬆一鬆。」

至於需要應付公開考試的高年級學生，或需要4節溫習時間。「同小朋友討論返邊科特別弱，或者想邊科進步，俾小朋友自己決定每節溫啲乜嘢。高年級學生嘅自主性可以高啲，家長唔需要日日mon住。」

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