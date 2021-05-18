逾半中小學生於疫情期間增加打機時間　7成稱為減壓及生活很悶

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-05-18 20:30

在疫情影響下，學生多了時間留在家中，上課模式和生活方式也出現變化。很多家長觀察到子女比以往花了更多時間打機，甚至一邊上網課、一邊打機，擔心他們影響學習表現。有調查在今年2月至3月訪問了2千多名中小學生，逾半數承認自己在疫情期間增加了打機的時間，主要是為了減壓，亦有6成多學生認為自己打機有出色表現。

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香港基督教服務處以網上問卷形式，訪問了2,020名中小學生，逾半承認自己在疫情期間用多了時間打機，而且年級愈高，情況愈是普遍。高小學生有53.2%，初中生有64.3%，高中生則有68.6%出現此情況。

而這些增加了打機時間的受訪學生中，7成半稱打機是為了減壓，71.9%則認為是生活很悶而花多了時間打機，更有近6成半（64.5%）學生是認為自己打機有出色表示，惟有5成認同打機是因為不想面對現實生活的不愉快。

家長則對子女用多了時間打機而感到有壓力，1,140名受訪者中，有近6成家長表示不理解子女是為了減壓及逃避現實生活而打機，反映家長或未能充分明白新一代打機背後的需要。

輔導中心主任：打機冇問題 找出平衡點

雖然世界衛生組織在2018年把「遊戲障礙」（Gamming disorder）列為精神疾病，但是次調查卻反映青少年打機背後有很多「訊號」，難以單一用「病態」結案。

該機構「網開新一面」網絡沉溺輔導中心主任鄧震宇有以下建議：

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