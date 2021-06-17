疫情後遺症｜小朋友拖延症嚴重　臨床心理學家拆解原因教3招改善

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-17 07:00

新冠疫情肆虐除了對大家健康造成威脅之外，為了減少社交傳播風險，家長與小朋友曾經歷長時間留家工作及上網課，但同時有不少家長發現小朋友的拖延情況比疫情前嚴重。臨床心理學家劉可欣博士認為拖延是一種情緒調節策略，有機會與小朋友害怕失敗、反抗權威、害怕離開人際舒適圈及用瑣事逃避大事有關，她更提出3招改善拖延症的方法。

拖延成因

「我想吃飯後才做功課。」、「房間很亂，但我想明天才收拾房間。」、「我想先放鬆一下才做暑假功課，結果一拖再拖，到最後一星期才開始做功課。」、「我知道這份報告要在這星期內交，但我今天不想做，留到明天才開始吧。」劉可欣博士表示以上情況都曾經在發生在你、我或孩子身上，只是程度不一樣而已。

劉可欣博士表示以上拖延症也可能曾經在發生在你、我或孩子身上，只是程度不一樣而已。(資料圖片)

「很多人認為，拖延是因為懶惰或時間管理不當，但其實拖延是一種情緒調節策略。認知行為學視此現象為『經驗性迴避』(Experiential avoidance)，意指拖延的原因是個人不願意保留厭惡經驗，包括身體的感覺、內心的情緒、思考、記憶等。」

持續拖延的心態

另外，劉可欣博士表示有些人會為了避免厭惡經驗或事件，而採取拖延來改變事件的頻率、形態等。「《拖延心理學》作者 Piers Steel在書中曾提及五種拖延心態：害怕失敗、害怕成功、反抗權威、害怕離開人際舒適圈及用瑣事逃避大事；而孩子則會因為害怕失敗、討厭做某件事情、心存恐懼、不知道怎麼做等而拖延。由此可見，拖延之所以會持續，是因為它能紓緩情緒。」

劉可欣博士認為拖延的瞬間，大人或孩子都會感到暫時的情緒緩解。然而，實際上卻在形成惡性循環。「Piers Steel 形容拖延可以說是自殘（self-harm）的行為，因為我們其實意識到自己正在逃避，而且明確知這樣做不是一個好主意；但是，我們卻無法制止自己這樣做。那我們該如何協助孩子改善此情況呢？」

點圖即看3招改善方法：

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臨床心理學家劉可欣博士(圖片由受訪者提供)

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點圖即睇劉可欣博士給家長3招代替打罵：

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