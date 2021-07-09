暑假早餐食譜｜1塊麵包只需花5分鐘　簡單做出5天不同款式早餐

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-07-09 07:00

踏入暑假，小朋友的生活規律難免會有所改變，但早餐是一天最要的一餐，絕對不能因遲起床而跳過，今次教大家每日用一塊麵包配搭不同食材，並在5分鐘內完成，5天製作出5款不同口味、小朋友又喜歡的麵包早餐，適合想方便快捷的家長們。 攝影：許珞珩

第一款：雲朵蛋麵包

近年十分流行將雞蛋做成一片片雲狀，名為雲朵，賣相又好看，味道充滿新鮮感。

按圖即看做法：

+ 3 + 3 + 3

第二款：火腿芝士飛碟

兒子最喜歡看到流心芝士爆出來，內軟外脆的麵包及芝士，絕對食過返尋味。

按圖即看做法：

+ 5 + 5 + 5

第三款：西多士

西多士是香港地道茶餐廳人氣美食，大人小朋友都喜歡，自從氣炸鍋普及之後，西多士已成功入屋，足不出戶也可以自己製作，簡單又方便。

按圖即看做法：

+ 9 + 9 + 9

第四款：田園Pizza

由於兒子不喜歡吃黃椒，但如果利用這個做法，無論是加甚麼他平日不愛吃的蔬菜，他也會全部吃完，是讓兒子的吃菜神器。

按圖即看做法：

第五款：彩虹棉花糖多士

一想到星期五不如製作一款非常開心的早餐，烤焗過的棉花糖就像熱了的雪糕，利用彩虹棉花糖顏色與口感也甚得小朋友喜愛，但或者家長會覺得太甜，所以一份已經可以２－３人吃。

按圖即看做法：

+ 4 + 4 + 4

相關文章：雨季湯水│中醫推介3款食療 預防小朋友淋雨後著涼 可解濕壓熱伏

點圖即睇3款適合雨季食療：

+ 11 + 11 + 11

相關文章:兒童夏天喝冰水、沖凍水涼消暑 中醫：最傷脾胃引發濕疹鼻敏感

點圖即睇陳醫師建議降溫注意事項:

冰水有害

陳醫師舉出例子令家長更易明白脾胃健康對小朋友的重要性，「脾胃像個洗衣機，脾胃功能就是要好好運化飲食水谷，把它們變為有用的氣血，脾主生化氣血、脾主肌肉，氣血充盈才會長肉、快高長大、頭髮濃密烏黑。」

點圖即睇脾胃健康對小朋友的影響:

+ 2 + 2 + 2

夏日沐浴注意

由於小兒臟腑仍未充分成熟，比較不穩定，而且肺臟嬌嫩，經常跑跑跳跳出一身大汗，出汗後毛孔就像一扇扇打開了的窗，一陣風吹過或是旁人一個噴嚏，小孩就容易得病感冒，所以說小兒病理體質發病容易、傳變迅速。

+ 3 + 3 + 3

點圖即睇適宜炎夏降溫飲品: