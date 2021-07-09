暑假早餐食譜｜1塊麵包只需花5分鐘　簡單做出5天不同款式早餐

撰文：許珞珩
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踏入暑假，小朋友的生活規律難免會有所改變，但早餐是一天最要的一餐，絕對不能因遲起床而跳過，今次教大家每日用一塊麵包配搭不同食材，並在5分鐘內完成，5天製作出5款不同口味、小朋友又喜歡的麵包早餐，適合想方便快捷的家長們。
攝影：許珞珩
第一款：雲朵蛋麵包
近年十分流行將雞蛋做成一片片雲狀，名為雲朵，賣相又好看，味道充滿新鮮感。
按圖即看做法：
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第二款：火腿芝士飛碟
兒子最喜歡看到流心芝士爆出來，內軟外脆的麵包及芝士，絕對食過返尋味。
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第三款：西多士
西多士是香港地道茶餐廳人氣美食，大人小朋友都喜歡，自從氣炸鍋普及之後，西多士已成功入屋，足不出戶也可以自己製作，簡單又方便。
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第四款：田園Pizza
由於兒子不喜歡吃黃椒，但如果利用這個做法，無論是加甚麼他平日不愛吃的蔬菜，他也會全部吃完，是讓兒子的吃菜神器。
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第五款：彩虹棉花糖多士
一想到星期五不如製作一款非常開心的早餐，烤焗過的棉花糖就像熱了的雪糕，利用彩虹棉花糖顏色與口感也甚得小朋友喜愛，但或者家長會覺得太甜，所以一份已經可以２－３人吃。
按圖即看做法：
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冰水有害
陳醫師舉出例子令家長更易明白脾胃健康對小朋友的重要性，「脾胃像個洗衣機，脾胃功能就是要好好運化飲食水谷，把它們變為有用的氣血，脾主生化氣血、脾主肌肉，氣血充盈才會長肉、快高長大、頭髮濃密烏黑。」
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夏日沐浴注意
由於小兒臟腑仍未充分成熟，比較不穩定，而且肺臟嬌嫩，經常跑跑跳跳出一身大汗，出汗後毛孔就像一扇扇打開了的窗，一陣風吹過或是旁人一個噴嚏，小孩就容易得病感冒，所以說小兒病理體質發病容易、傳變迅速。
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