雨季湯水│中醫推介3款食療　預防小朋友淋雨後著涼　可解濕壓熱伏

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-07-02 22:40

天文台於上周三(6月30日)發出今年首個黑色暴雨警告信號。根據資料顯示，每年大約80%的雨量是在五月至九月錄得，而六月和八月通常是最多雨量的月份，由於晴雨天的溫度變化對人體影響很大，註冊中醫師胡凱淋特別針對現時大雨突襲的情況，推薦大家製作以下3款食療，有焗茶、湯水及粥，有效預防著涼感冒及濕壓熱伏。

天氣概況預測未來香港氣溫上升至33度或以上，驟雨由下星期二、三更會持續增多。面對晴天及雨天的氣溫，會比平時低2度或以上，面對氣溫的突然降低，特別是小朋友就更容易感冒，成人就更有可能舊病復發，如風濕及神經痛症。

胡凱淋醫師說：「突如其來的暴雨，真是殺路人一個措手不及，即使有雨傘亦難逃濕身，衣服濕透，又未能及時更換，回到室內再吹冷氣，就很容易著涼感冒。所以由初起感冒、增強抵抗力及落雨後的不適，介紹大家3款食療，當中有一個最細兩歲以上已可以食用。」

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對於雨季的來臨，胡醫師建議不論大人或小朋友，也要增強抵抗力，「預防突如其來的風寒濕邪，即使不幸淋雨濕身，亦能減少患感冒機會。大雨過後出太陽，但在太陽曝曬下，濕氣未散，空氣中瀰漫著一偏雨點，再加上太陽曬著，空氣特別悶熱，呼吸不暢。中醫稱這種情況為『濕壓熱伏』，濕氣壓著，令熱氣墊伏，難以疏散熱力，使人不適。」

胡醫師建議不論大人或小朋友，即使不幸淋雨濕身，只要增強抵抗力，也可以預防突如其來的風寒濕邪，減少患感冒機會。資料圖片:梁鵬威攝

當大雨過後出太陽，由於濕氣未散，空氣中瀰漫著一偏雨點，空氣特別悶熱，呼吸不暢。資料圖片:梁鵬威攝

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註冊中醫師胡凱淋

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冰水有害

陳醫師舉出例子令家長更易明白脾胃健康對小朋友的重要性，「脾胃像個洗衣機，脾胃功能就是要好好運化飲食水谷，把它們變為有用的氣血，脾主生化氣血、脾主肌肉，氣血充盈才會長肉、快高長大、頭髮濃密烏黑。」

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夏日沐浴注意

由於小兒臟腑仍未充分成熟，比較不穩定，而且肺臟嬌嫩，經常跑跑跳跳出一身大汗，出汗後毛孔就像一扇扇打開了的窗，一陣風吹過或是旁人一個噴嚏，小孩就容易得病感冒，所以說小兒病理體質發病容易、傳變迅速。

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