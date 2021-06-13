端午節│中醫媽媽教製消滯湯水食療加按穴位　助益氣生津消暑

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-13 12:30

雖受新冠疫情影響，今年的端午節龍舟比賽要延期，但很多家長仍跟隨傳統習俗，吃糭子及游龍舟水，中醫媽媽謝嘉雯跟據端午節的候氣、活動及飲食習慣，介紹相應湯水、食療、穴位及玩樂應注意的養生方法給大家，讓家長與小朋友可以健康歡度佳節。

即看端午節健康養生攻略：

很多家長趁有幾日假期，也會和小孩去沙灘遊龍舟水，絕對是一個既消暑又親子的好活動。但謝醫師提醒家長游龍舟水後，慬記馬上拭乾身體，穿上衣服，避免吹風著涼，「天氣酷熱，於烈日下進行戶外活動；如觀看龍舟比賽、沙灘遊龍舟水、行山......實在令人難以抗拒冷飲。中醫並不主張喝凍飲，但如果真要喝，建議慢慢喝，切忌一下子灌進肚裡；因為突然大量灌下冷飲，無異於向脾胃投下一塊冰，損傷脾陽，久而久之影響小朋友脾胃的消化功能，出現納食不香或營養不吸收的情況，長遠影響生長發育。」

原來慢喝冷飲是有讓身體臟腑適應溫度的好處，同時亦可令冰凍飲品有時間降一點溫度「回溫」，減低對脾胃的傷害。謝醫師建議家長可自製消暑飲料，預防中暑。

點圖即看防中暑生津飲料：

由於糭是端午的應節食物，糭子多以糯米製成，性質粘膩，鹹肉糭更用肥膩的五花肉做餡，取其油香，但卻容易滯胃，謝醫師建議說：「避免吃糭子內的肥豬肉，即使份量減半，但熱量仍高，可以吃糭來代替一餐正餐，避免消化不良。吃糭時也避免蘸白砂糖或豉油，以免增加熱量和納的吸收，影響健康。」



點圖即看吃糉宜忌:

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謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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按圖即睇「芒種」湯水: