瑪利諾小學疑爆校園欺凌　10歲涉案女童被捕　校方：已交警方調查

瑪利諾修院學校（小學部）疑爆校園欺凌，該校有小五學生涉嫌欺凌同學，打傷對方。警方指接獲報案後，於上月18日拘捕一名10歲女童涉嫌襲擊致造成身體傷害。惟事件風波未完，該校在周四（26日）於學校網頁發聲明，指有家長針對學校及職員發布未經證實及誹謗的言論，有關言論不實及毫無根據。今日（28日)經傳媒廣泛報導後，校方再發通告指事件已交由警方調查，學校無法披露事件的詳情。



有報導指瑪利諾修院學校（小學部）一名小五學生疑被同級另一名學生欺凌致受傷，該名女童家長指學校未有適當處理。警方證實，今年4月14日接獲一名50歲男子報案，指其10歲女兒於該月在九龍城一間學校被一名年約10歲的女童襲擊，導致其背部受傷，警方於7月18日以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕一名10歲女童。她已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

校方通告詳情：

校方：家長涉違反《個人資料(私隱)條例》

在周四（26日）瑪利諾修院學校（小學部）在學校網頁發聲明，指有家長針對學校及職員發布未經證實及誹謗的言論，有關言論不實及毫無根據。對於該家長在未經授權下將老師及她之間的對話錄音，並在社交平台發布，校方表示有關行為有違道德及違反《個人資料(私隱)條例》。

今日（28日）事件被傳媒廣泛報導，校方再在網頁發出中英文版的通告，指事件已文由警方調查，無法披露事件的詳情。

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通告內容大致如下：「學校今日留意到一篇傳媒報道，深感我們有責任提供相關的資訊及作出嚴正澄清。瑪利諾小學一直致力為學生提供一個安全、具啟迪性及愉快的學習環境，以助學生學習及培養正面的價值觀及態度。愛與關懷長久以來是瑪利諾教育的基石。學校決不會容忍任何歧視行為，遑論任何形式的欺凌。學校較早前發生了一宗牽涉兩名學生的事件，有關事件已交由警方調查，至今尚未結案，因此學校無法披露事件的詳情。學校一直配合警方的調查，相信經警方公正的調查後，事件真相最終會水落石出。」

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面對以上種種轉變，Ken Sir作出以下建議，讓家長可以及早為小朋友準備: