冷氣病｜連日高溫室內外溫差大小朋友易生病　中西醫教9招預防

近日天氣相當炎熱，周日（12日）多區氣溫更高達36度，戶外又熱又焗，令人大汗淋漓；而在室內，冷氣大開，雖然涼快舒服，但一熱一冷的溫差，很容易令人生病，俗稱為「冷氣病」。要預防生病，快看看中醫和西醫建議的方法吧！



兒科醫生張傑指，在西醫的角度其實沒有所謂的「冷氣病」，不過在日常的觀察中，大人及小孩身處在冷氣的環境下，身體的確較易生病，或是感到體力不足。

張醫生指，對「冷氣病」最基本的看法是一些上呼吸道的感染疾病，包括傷風、感冒等。有時，大人也會有一些關節疼痛的問題，但生病和開冷氣並沒有絕對性的直接關係。

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中醫勸避「虛邪賊風」

註冊中醫師謝嘉雯指，「虛邪賊風」是指自然界四時不正之氣，侵入人體而致病。在現代社會，則可以引伸為冷氣。如果小朋友在戶外玩到大汗淋漓，馬上走進冷氣地方的話，冷氣便會從肌表入侵人體，令小朋友容易出現感冒、發燒、咳嗽等不適症狀。而室外和室內的溫差，也易刺激鼻子而出現鼻癢、噴嚏等。室內長開冷氣，少新鮮空氣進入的話，塵蟎積聚，也會誘發鼻敏感。

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兩個睡眠時段影響長高

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