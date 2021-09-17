陪月｜母女檔搞酒店月子中心　$16萬8起住海景房食中菜廳月子餐

現代的媽媽都注重坐月子，中醫角度認為坐月是可以令女人重整體質，但香港產後媽媽大多請陪月上門到家服務，受到地理環境上限制，難以提供一個像台灣、國內、韓國、日本那種由住宿至坐月的一條龍服務。蕭逸嘉(Michelle)希望將媽媽李淡薇(Sarah)的15年陪月經驗結合自己月子中心夢，挑選了本地一間老牌5星級酒店合作，開始了香港式的月子中心坐月服務，費用由16萬8千起。

攝影:廖雁雄



年輕的Michelle對坐月的事非常熟悉了解，深知產後媽媽的需要，她說：「我們的收費不便宜，由六位數字起，所以要讓媽媽知道到月子中心坐月跟在家坐月的分別，只要在家中坐過月的媽媽都會知道，就算有人妳照顧住BB，但最後都會『甩頭甩髻』，BB在出面喊，媽媽始終都好難休息，無論如何都會想出去望望BB，月子中心坐月做到的舒服及支援，跟在家坐月是不同，因為我們不只得一個陪月員幫你，而是每個範疇都有專業人士負責他們擅長的那個部份。」

護士姑娘定期巡房

Michelle以煮月子餐為例，其實對一個上門的陪月員來說，是很大的工作壓力，她說：「一個陪月員上門8小時內，要準備月子餐、煲代茶、湯水、煲薑水、還要照顧BB，工作絕對是吃力的，因為有很多東西要做。現在我們將月子餐抽出來，陪月集中照顧BB，幫他們建立良好生活習慣，在資源分配上做得更好，而且我們有護士姑娘定期巡房，這是家中沒有可能做到，母嬰健康院做到的我們都做到。」

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當初有幾間酒店邀請Michelle合作，Michelle與媽媽Sarah首要考慮硬件上是否可以配合到，Michelle說：「環境不可以太細、舒適度及景觀很重要，因為不是普通Staycation住幾日，二十幾日看到海景心情會好很多，因為這是一間老牌的五星級酒店，所以房型比較大，只少都45平方米。」

另一個令Michelle選擇九龍香格里拉的原因是獨立抽風系統，「這是我們來到第一時間會問的，特別是早前新冠肺炎疫情嚴重，我們都要肯定會一間房都是二十四小時獨立抽風，就不會有交叉感染出現。」

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當然月子餐對產後媽媽來說，也非常重要，「配套上面我們也很注重坐月的食療，所以我們希望中餐廳可以配合到我們的出餐系統，可以支持到我們的燉湯、糖水、月子餐。」

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媽媽可安心坐月

新手媽媽Kathy本身預約了深圳月子中心，但因疫情關係不能離港，亦因早產，最後要找Sarah幫忙，她說：「在深圳的月子中心，我也預要14萬人民幣埋單，但不能返去加上早產兩個月，那日突然大量出血，我叫白車入了廣華醫院緊急開刀，但原本預約好的陪月員也來不了，最後找來Sarah幫忙，因為我是第一胎，完全沒有經驗，除了丈夫就沒有家人在身邊，那時真的迷惘，對住自己很細的BB，就連抱上手都驚，所以Sarah幫了我很多，還幫我將BB的作息、食奶時間調好，令我很放心。」

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按圖即睇應該點揀陪月：