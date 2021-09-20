萬聖節與惡人反轉迪士尼　參加大街派對欣賞音樂匯演再掃主題精品

今年萬聖節迪士尼樂園再度舉辦「反轉迪士尼」活動，多位迪士尼惡人及以全新造型亮相的迪士尼朋友將現身和大家玩盡萬聖節。活動分為下午的「可愛趣怪」和入黑後的「詭魅神秘」的兩面，喜歡迪士尼惡人的一定不要錯過！

攝影：羅國輝



闊別兩年，多位迪士尼惡人及以全新造型亮相的迪士尼朋友將再次「反轉迪士尼」，號召粉絲變身加入派對。2021年9月17日至10月31日期間，在中午「可愛趣怪」的派對中，可以與穿上全新萬聖節服飾的米奇老鼠與好友、Duffy與好友見面！來到小鎮會堂旁邊的會客室，更可以與來自陰森的妖怪世界卻極具「人」氣的Vampina見面。

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另外更可以在「Halloween詭趣花園」與換上萌萌的萬聖節服裝的小熊維尼與好友亦見面！小朋友亦可到位於幻想世界，遍地鬼怪南瓜的「Halloween詭趣花園」，參加場內的手工藝攤位，製作小袋子即場挑戰「迪士尼Tick-or-Treat趣玩站」。

另外，亦不要錯過迪士尼萬聖節傳統活動「米奇Halloween玩轉大街派對」，巨型南瓜造型花車更搶眼奪目，而Vampirina與小公主蘇菲亞更將首次加入這個派對。

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晚上樂園會變身「詭魅神秘」，迪士尼惡人將會於全新「派對惡人谷」登場，而備受好評的歌舞匯演的《惡人舞動迪士尼》亦詭魅回歸，五位令人又愛又恨的迪士尼惡人，包括《小魚仙》的海女巫烏蘇拉，《 101點狗》的女魔頭庫伊拉，《公主與青蛙》的巫師霍博士《美女與野獸》的壞蛋加斯頓和《魔髮奇緣》的嘉芙夫人將再度登上原野劇場舞台擔當主角。小粉絲一定要記得去欣賞這個狂野又魔性的音樂匯演，投入惡人音樂世界！

大膽的粉絲們，記得到「Halloween詭趣花園」與《白雪公主》的皇后，《愛麗絲夢遊仙境》的紅心皇后，《大力士》的凱帝斯，《阿拉丁》的賈方，《三隻小豬的大野狼，《小飛俠》的虎克船長等迪士尼惡人，一起來張惡形惡相的合照！

離開樂園前記得購物全新萬聖節主題商品！今年樂園推出多款萬聖節主題商品，包括萬聖節主題迪士尼角色，以及以黑魔后和Jack 做主題的精品。

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「反轉迪士尼」：即日起至2021年10月31日

特別開放日子：2021年9月30日及10月14日

延長開放日子（至晚上十時）：2021年10月22至24日及10月29至31日

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