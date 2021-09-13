親子好去處｜齊清潔西頁水底及海岸　用多媒體了解本地農業生態

假日想和小朋友一起創造高質親子時間，又想小朋友邊玩邊學？我們搜羅了一些有意義又好玩的親子活動，趁放假就和小朋友一齊參與吧！



海洋知惜 - 西貢親子水底及海岸清潔活動

由生態協會（有限）公司主辦、「環保基金」贊助，海洋知惜水底及海岸清潔計劃，於西貢及鄰近地區舉辦水底及海岸淨灘活動，合資格潛水員會在水底清潔垃圾外，父母與子女可一同在附近沙灘海岸進行清潔活動，增加大家對環境保護的關注。淨灘活動歡迎任何公眾人士參加，8歲以下參加者建議由一位成人參加者陪同。

活動詳情：

日期：2021年9月25日(六)

地點：西貢萬宜水庫 (東壩 - 錨形石堤)

時間：0900-1700

報名方法：按此



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浸大多媒體學習館

香港浸會大學的可持續資源館是香港首個以「生物資源與農業」為主題的體驗學習館，佔地約 2,500 呎。 展館應用猶如親歷其境的 4D 多媒體影視、擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)等多媒體技 術，帶小朋友認識生物資源、有機農業和可持續消費等概念，反思當代生活模式。

為了令參加者更投入，可持續資源館的故事背景設定在2100年，當時地球環境惡劣，人類逼於無奈離開地球，於一個漂浮於太空的母艦「地球號」上生活。但帶上「地球號」的資源只夠消耗 100 年，人類必須要在時間耗盡前回歸地球，尋找繼續存活的機會。回歸地球的太空人必須通過「可持續訓練測試」。而可持續資源館吉祥物水熊爺爺將化身領航員，帶領大家完成訓練。

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