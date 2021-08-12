保鮮紙暗藏危機？西瓜榴槤食剩要咁做　媽媽必學夏日水果儲存貼士

夏日不少滋味水果，如西瓜、荔枝、榴槤等令孩子吃不停口。當吃剩水果，以為直接放入雪櫃儲存便可？事實上，不同水果亦有不同的儲存注意事項。若儲存不當，隨時造成細菌感染！



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糖分高易滋生細菌

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆分享，亞熱帶水果的特性，就是沒有足夠的抗寒酵素，未進食前，宜放置在室溫，即偏涼的地方，遠離潮濕、煮食爐，及有陽光直接暴曬的地方。

她解釋，水果變壞的原因是糖分高，與空氣接觸後容易滋生細菌，尤其是含高抗氧化物（包括維他命C、維他命A）的水果，例如芒果，更容易變壞，令果肉變色、變味。「所有水果（尤其皮薄的水果，例如提子、芒果、梨），一律建議食用前才清洗，否則水果多了濕氣，會加速變壞。」

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雪藏榴槤前先做1件事

李杏榆指，購買荔枝、龍眼回家，可先檢查會否「散收收，跌左幾粒出嚟」。如果是完整「一抽」，連枝連蒂，因果肉有外皮保護，便不需放進雪櫃儲存；若是掉落了，除非是連著蒂，否則即使切口完好，也被界定為「已切開」，宜放入冰箱儲存。

至於西瓜、蜜瓜、榴槤，未切開前，亦不需放進雪櫃儲存。她建議，榴槤切開後，宜立即進食。如果吃不完，打算翌日再吃的話，宜以保鮮紙把果肉逐粒包好，再放進食物盒雪藏，避免把果肉直接放入食物盒。「因為雖然外盒密封，但盒內空氣仍會令水果氧化，使果肉變色、變味。」如打算保存超過一星期，以保鮮紙包好果肉後，宜放進冰格。

「西瓜、蜜瓜嘅抗氧化含量冇咁高，但都建議食幾多切幾多。避免未食就起肉，同空氣接觸嘅範圍多咗，容易氧化，再食就會容易有陣雪味。」至於四季常見的葡萄，她亦建議雪藏儲存，以增長保鮮期。

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避免使用保鮮紙

全科醫生鍾偉傑表示，一般水果放在雪櫃一星期，問題也不大，但穩陣起見，建議不宜存放超過5日。熱帶水果如香蕉、芒果、菠蘿等，只需儲存在陰涼通爽的地方，不用放在雪櫃；而一些容易變壞的水果，如荔枝、龍眼、車厘子、士多啤梨則需要放入雪櫃儲存。

至於夏季熱門水果西瓜，鍾醫生指，還未切開的西瓜，可在室溫保存10日或以上。「但當然，雪凍的西瓜更好吃，可以進食前把西瓜放進雪櫃內，兩個小時後再吃。」

吃剩的西瓜又可以如何儲存？不少人會以保鮮紙包好，再放入雪櫃。但因為保鮮紙不透氣，接觸到西瓜果肉表面，放進雪櫃後會阻礙西瓜降溫，反而令細菌繁殖得更快。鍾醫生建議，最好把西瓜切開之後，放在保鮮盒內，再放入雪櫃。「最好唔好擺多過24個鐘頭，因為西瓜有好多水分同糖分，當切開，接觸咗環境之後，就好容易滋生細菌。」

引發腸道感染

當水果儲存不當，又會對身體有什麼影響？鍾醫生表示，若因儲存不當而令水果「凍傷」或「撞傷」，基本上不會影響身體健康。「如把熱帶水果放在雪櫃，『凍傷』咗啲香蕉，變黑咗，又或者蘋果跌咗落地下，變黃咗，呢啲所謂的『凍傷』或『撞傷』，在沒有細菌繁殖的情況下，除了影響水果的味道、賣相，甚至口感之外，對人體不會造成什麼傷害。」

他補充，如切開西瓜，又不妥善雪藏，便會造成細菌感染。「像西瓜這例子，如果滋生了細菌，進食後會容易出現腸道感染，包括肚痛、肚瀉，如不及時治療，有機會出現脫水現象。」

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