小朋友冬天經常屙嘔肚痛　隨時患有腸胃隱疾　醫生教5招識別

很多小朋友都會有肚痛、胃痛、便秘、屙嘔等問題，除了因為吃錯食物，亦有機會與壓力有關，甚至可能是隱藏的疾病。兒科專科醫生周中武分享指，在冬天或考試期間，小朋友特別容易出現屙嘔肚痛，而成因眾多，病情可以持續超過兩個月。



香港港安醫院-司徒拔道兒科專科醫生周中武表示小朋友屙嘔肚痛是兒科醫生全年常見的問題，其中又以開學、考試期間及冬天較多個案。冬天發病主要因為病毒或細菌感染，而開學、考試期間大多是因為身心、壓力或功能性腹痛。其中有部分腹痛原因可以影響多年，年紀最小的可以半歲就開始病發。

香港港安醫院-司徒拔道兒科專科醫生周中武（受訪者提供）

5至10%兒童曾持續腹痛

小朋友屙嘔肚痛的成因有許多，周醫生指出，通常可以分為急性和慢性，急性醫學（內科）原因包括腸胃病、尿道感染、肺炎 ，通常由感染病毒、細菌引起，或手術（外科）原因，如闌尾炎（盲腸炎）、腸套疊、腸扭轉、腸塞等。而慢性（超過兩個月）通常由於食物過敏、功能性腹痛、腸易激綜合症、炎症性腸病等等。當中約有5-10%兒童曾經有持續數月或以上的腹痛，大部分是功能性腹痛，不影響孩子健康、生活，當孩子長大後，腸胃開始成熟，腹痛會大大改善。

「功能性腹痛」可能是腸易激綜合症、消化不良、腹痛、偏頭痛等等。周醫生稱，「功能性腹痛」病情一般不會太嚴重，通常不影響孩子健康和生活，並隨小朋友發育，腸胃功能逐漸成熟而慢慢好轉。醫生會透過驗血、驗大小便，檢視細菌，病毒及發炎指數，或腹部超聲波去區分是否功能性腹痛。

大部分小朋友痾嘔肚痛屬於「功能性腹痛」，病情一般不會太嚴重。（Getty image）

透過大腸鏡檢查是否患有克隆氏症

兒童炎症性腸病亦是導致小朋友屙嘔肚痛的成因之一，例如克隆氏症（Crohn's disease）。周醫生指出，在華人社會不常見，但近年無論本地和外國都有上升的趨勢，而且患者病發年紀愈來愈小，自己見過年紀最少的病童半歲病發。其中一個個案是名12歲的男孩，出現腹瀉、腹痛、食欲下降等症狀，透過大腸鏡檢查後證實患有克隆氏症。

周醫生表示，克隆氏症成因與遺傳和飲食習慣有關，患者會出現口腔潰瘍、紅斑結節，肛門周邊出現肛裂、瘺管、膿腫等病變。克隆氏症患者需要戒掉所有含有添加劑的食物，飲食習慣必須少油清淡為主，甚至食用專門的餐單，例如飲用營養奶（complete formular milk）。

由於要判斷此症或需使用大腸鏡檢查，不少父母會對此感到卻步，周醫生指出曾經有一名14歲患者因父母拒絕進行大腸鏡檢查，一年之後再會見該名病人，情況已惡化至因長期缺乏營養而骨瘦如柴，BMI只有個位數。當時該名患者因營養不良而思想混亂，需要使用鼻胃管，慢慢接受營養補給。

周中武醫生分享指，曾經遇見有父母拒絕讓小朋友進行大腸鏡檢查，結果一年後該病人情況已惡化至因長期缺乏營養而骨瘦如柴。（受訪者提供）

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除了克隆氏症，周期性嘔吐綜合症（Cyclic vomiting syndrome／CVS）亦是導致小朋友屙嘔肚痛的成因之一，情況較為罕見，一般病發年齡為3-7歲，很多家長會誤將腸胃炎與周期性嘔吐綜合症搞混。患有周期性嘔吐綜合症的患者通常會出現反復發作的典型嘔吐模式、持續數小時至7天、疲倦、腹痛、口水過多、發作時怕光等病徵，但當沒有發病時，便會完全沒有症狀。

周期性嘔吐綜合症與習慣有關

周醫生分享指曾遇過一名2歲女童每月嚴重嘔吐4日、一日嘔10至20次、嘔黃疸水，病發時因嘔吐嚴重，病發時非常疲累，連吞口水也乏力，癱在床上一動也不動，只能躺在床上不吃東西。但病情會突然好轉，而下一次病發的模式與上次一模一樣，就像「複製」一樣。

周期性嘔吐綜合症通常會因為不規律的飲食習慣、飲食、睡眠不足、情緒不安等以觸發，病情可以很輕微，也可以很嚴重。嚴重程度視乎發病的頻密度。有些個案一個月病發一次，有些則是幾個月才病發一次。周醫生表示，如果家族有偏頭痛病史，又出現上次症狀就要留意，因為CVS可隨著不同的年齡階段有變化，例如3至7歲時呈現出來是CVS、10多歲呈現周期性腹痛、成年後則變成周期性偏頭痛。

周期性嘔吐綜合症通常會因為不規律的飲食習慣、飲食、睡眠不足、情緒不安等以觸發，病情可以很輕微，也可以很嚴重。（getty image）

周醫生建議家長可以透過以下5個標準，盡早識別不尋常的屙嘔肚痛，讓孩子盡早得到治療：

1.大便出血、或如芝麻糊色

2.嘔黃疸水、嘔吐物有血

3.嚴重肚痛、肚痛肚瀉而從睡夢中醒來（功能性肚痛一般不會痛醒）

4.無胃口而影響生長、體重

5.有脫水徵狀，如小便減少、哭的時候沒有淚水

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