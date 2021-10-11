圓規｜教育局就惡劣天氣發指引　家長可自行決定應否讓子女上學

上周五（8日）早上，全港中、小學生在三號強風球及橫風橫雨下回校上課，直至中午天文台更發出黑色暴雨警告信號，正值放學時間全港學校陷入一片混亂，家長怨聲載道，批評天文台及教育局應及早宣布停課安排。

今日（11日）教育局在網頁向家長發通告，就有關惡劣天氣下的上課安排作出指引，並說明「家長可因應天氣情況自行決定應否讓子女上學」。



家長經過上周五「三號風球返學、黑雨放學」的經歷，都擔心另一颱風「圓規」逼近，再次出現上周五返、放學的混亂狀況，今日已有不少家長在討論惡劣天氣會否讓子女返學。今日（11日）教育局在網頁以「惡劣天氣下，應否讓子女上學？」為題向家長發通告，指「就惡劣天氣，包括三號或以上的熱帶氣旋警告信號或紅色／黑色暴雨警告信號，以及其他異常天氣情況，教育局已與天文台建立通報機制，並已發出通告，通知學校遇有熱帶氣旋及持續大雨等惡劣天氣時應採取的相關安排。」

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教育局指出，當紅色或黑色暴雨警告信號已經發出，正在上課的學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；學校須在安全情況下，方可讓學生回家。家長無需急於到校接子女回家。

家長可自行決定應否讓子女上學

教育局的通告說明，家長可因應天氣情況自行決定應否讓子女上學。假如區內天氣、道路、斜坡或交通情況惡劣，為保障其子女安全，家長便應讓子女留在家中。對於受惡劣天氣或水浸影響而遲到或由家長決定於當日缺課的學生，學校會酌情處理，有關學生不會因而受到處分。

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家長上天文台「鬧爆」

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