圓規風球｜幼兒唔好食隔夜餸？呢種湯不宜翻熱　放雪櫃前要做一步

強烈熱帶風暴圓規來襲，天文台今早（13日）表示，8號東北烈風或暴風信號會在下午4時前維持。颱風日留家，只好翻熱隔夜餸菜？有營養師提醒家長，不是所有食材皆適合隔夜食用，把湯水放進雪櫃前，亦宜先做一步！



翻熱肉類難消化

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，家長宜讓3歲以下的孩子進食新鮮食物，提醒多葉蔬菜及深綠色蔬菜不宜隔夜食用。「因為蔬菜凍咗再翻熱，除咗影響口感，好多營養素、維他命都流失咗；深綠色蔬菜，如菠菜，隔夜後會有亞硝酸鹽，少少冇問題，但盡量避免。」

此外，當翻熱肉類，或令蛋白質建構更難分解，孩子更難消化，家長宜多加注意，並提醒翻熱肉類時必定要煮熟，「唔好微微整暖就算」。她補充，豆類、粟米、瓜、西蘭花等較適宜隔夜食用。

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放雪櫃前先做一步

至於隔夜湯水，李杏榆解釋，家長可讓孩子飲用，惟不宜當作是營養食物。「特別係用瓜瓜菜菜煲嘅湯，營養好多都流失咗。」她指，翻熱湯水時再次煲滾便可，提醒一種湯水不宜隔夜飲用。

「忌廉湯，或用牛奶做嘅湯，凍咗再煮返熱，好易有細菌滋生，盡量即日飲。」她指，若打算分開兩天飲用湯水，宜先把湯水和湯渣分隔，放涼後才放雪櫃儲存，飲用時才混合翻滾。

炮製營養颱風餐

打風前夕，不少媽媽趕到超級市場掃貨儲糧，但其實只需簡單食材，便可方便炮製營養颱風餐。李杏榆建議，蛋炒飯加入粟米粒、蟹柳絲，已可為孩子補充蛋白質、纖維、澱粉質。

「長期都可以買定冰鮮嘅嘢，如急凍粟米、肉類，和罐頭、一兩隻皮蛋。可用水浸吞拿魚做個三文治；用皮蛋，再買少少豬肉碎、南瓜，就可以整個皮蛋粥。」

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李杏榆建議，家長可以用以下麵類代替油炸即食麵：

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李杏榆亦建議可以用以下食材製作麵食的湯底：