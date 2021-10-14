兒童睡姿｜3種常見睡姿各有優點　1歲以下只可以用呢種睡姿

我們人生大約三分之一的時間都放在睡眠之上，但對於我們的「三分一」人生，並不是很多人重視。採用甚麼睡姿、有沒有充足的睡眠時間，都是決定明天小朋友學習效率受不受影響的因素之一，有種睡姿更會增加發噩夢機率，你又猜得中是哪種嗎？



睡眠對我們非常重要，尤其是小朋友，睡眠不足會讓小孩容易生病、降低學習效率。而一個好的睡姿亦會影響睡眠質素。

按圖即睇每種睡姿的優缺點：

+ 12

1歲以下每次睡眠都應該採取「仰睡」

台灣國民健康署建議，1歲以下的嬰兒每次睡眠都應該採取「仰睡」姿勢，以排除側睡或趴睡可能引起嬰兒呼吸道阻塞的危機。有些家長擔心寶寶仰睡時，若嗆奶會有窒息風險，或認為仰睡會影響頭型而讓寶寶側睡或趴睡。事實上，仰睡並不會增加寶寶嗆奶的機會，反而是有些嬰兒於睡夢中驚醒，因為神經反應不佳，或因趴睡而容易有窒息等事故，導致嬰兒猝死症候群。側睡的話，則是因為容易翻成變成趴睡，所以亦不建議。

趴睡的安全性

趴睡早已被證實是不安全的睡姿，趴睡最大的問題是嬰兒會更容易再呼吸自己呼出來的廢氣，有機會導致氧氣不足的情況。除此之外趴睡會影響散熱，增加體溫，對嬰兒的安全造成威脅！

🔼🔼🔼🔼三號風球返學，黑雨放學🌧️小朋友同家長都相當狼狽👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻三號風球返學黑雨放學多校門外水浸 家長鬧爆：知唔知會有危險！👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

家長上天文台「鬧爆」

按圖即睇各區水浸情況 有校門樓梯如水簾