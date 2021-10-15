住嘉亨灣港媽請人照顧女兒　開10大條件被指刻薄　當事人咁回應⋯

今日（15日）有居住在西灣河嘉亨灣的媽媽，在一個租屋群組貼文，指因外傭未能到港，希望短暫（11月至明年1月）找一位「姐姐」幫手「睇住」小朋友，並開出10大條件，列明包住不包食(會收按金)，也沒有人工，在家時間由星期一至五下午1時30分到該媽媽收工到家(通常晚上10時甚至更夜），貼文一出即引來極大迴響，網民鬧爆刻薄，更指：「冇人工、唔包食，仲衰過工人」，事人晚上向01親子表示，在貼文中列出的條件她未有解釋清楚而感到抱歉，並指明白後生仔女租樓辛苦，原意是想讓大學生有住宿的房間，也不介意畀錢請託管及補習，價錢可商量。



該名在職媽媽的貼文一出，即在各群組瘋傳，網民留言統統鬧這位媽媽，更指：「唔係打工，係做義工，連人工都冇，仲要一日有11個鐘唔出得街。」、「無人工、唔包食，重（仲）要幫你個女補習！」不久事主已將貼文刪除。

事主聯絡01親子記者，為自己的貼文解釋及所引起的誤會致歉，她指原意是想找個大學生補習，她家中有房間可以不收租金，只需每日為女兒補習2.5小時 ，並指現在有一位正在讀Year3的姐姐補習，每日2.5小時，收費$240。

「本身個補習姐姐想搵分租房，但一般都要$4000-$6000， 承擔2按1上負擔太重，我話我可以唔收你租，只收$2000按金，佢上午時間上堂，下午至晚上都可以幫手託管，不過港島區佢唔方便，所以佢建議我上網搵下大學生共住。」她指因此貼文希望找到條件適合的大學生。

她續指：「家中可以自由做自己嘢，全屋任何野都可以用，呢個時間（下午1時30至晚上10時）亦可以中途離開2-3小時的，因為中間有姨姨嚟接（囡囡）去食飯，時間大家夾就可以了。」她強調原意並非想請工人姐姐，只是想有大人在家看管女兒。

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「我明白出完呢個post可能迴響更大，但我都係基層出身，明白後生仔女租樓辛苦，我原意都係想畀間房大學生住，條件我解釋得唔好請見諒。而家疫情大家都搵食艱難，我都想攞假放到工人姐姐到，不過手停口停我亦唔介意畀錢請託管+補習，價錢大家商量就可以喇！我未試過分租房畀人，但如果學生有需要，大家商量就可以了。」她說。

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