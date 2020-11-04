分享湊仔經親戚朋友意見多多？　遇胡亂指點或惡意批評要這樣回應

教育孩子的時候，如果遭他人指指點點，甚至是小孩的外貌被批評的時候，身為父母要如何應對可說是一門學問。而這種情況可以發生在任何一個家庭中，尤其明星藝人的孩子會更容易被放大檢視。本文將舉出父母在面對他人批評的狀況下，應對的方法。 醫學審稿： 賴建翰醫師 | 文： 黎佳燊

父母的育兒方式遭旁人指點時，可以怎麽辦？（按圖了解）

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1. 長輩批評：給予尊重但保留己見

做為新手父母，我們可能都曾被家人、親戚、朋友，或是不認識的路人和網友批評教育孩子的方式，根據美國密西根大學（University of Michigan）莫特兒童醫院（C.S. Mott Children’s Hospital）的調查，0-5歲孩子的父母被雙方的家人批評的比例高達 61%，在公眾場所為 12%，網絡上則是 7%，其批評內容又以家庭教育佔最多。

當家中有了新生兒，爺爺嫲嫲（或公公婆婆）一定也很開心，有的長輩甚至會急着想要介入其中，對你的育兒計劃指指點點。這時候，父母可以傾聽他們提出的建議，考慮該方法的合適性，但也要提醒老人家，自己才是孩子的父母，為會負責拿捏和做決策。

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2. 朋友批評：禮貌表達感謝

當有了孩子後，朋友和同事聊天時可能就會開始談論育兒技巧或分享經驗，但無論對方的經驗有多豐富，也不代表能理解你孩子的狀況。每個孩子都是獨特的，自己的孩子只有父母最清楚，其他人所給的意見僅提供參考，遇到身體上的問題則請向專業兒科醫師詢問較安全。

若遇到彼此意見不合，或價值觀不同的情況下，其實並不用執着於非要說服對方認同你的方法不可，當然也不要沒有主見地完全照對方的話做。我們需要做的只是敞開心胸接納對方的想法，實在沒有必要因為觀念不同，而毀了這段友誼。所以，下次碰到熱情分享教養方式的人時，你可以禮貌地跟對方表達感謝之意，接受指教的同時也懂得保有自己的立場，這麼做既不會傷害對方的自尊，同時也表達了你的想法。

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3. 惡意批評：迴避和蒐證

在比較極端的狀況下，你雖然清楚表達了其看法，對方仍是故意不聽，並持續批評你的育兒和教育方法，甚至口出惡言辱罵你的孩子，包含網路的酸民留言，這就不再是單靠理性溝通能說得通了。建議遇到這種情況，盡可能地迴避對方，若對方仍糾纏不休的話，可考慮蒐證和採取法律行動。

遇到任何會傷害孩子的身心成長的批評，父母應挺身保護孩子。這同時也是一個機會教育的好時機，當孩子看見父母勇敢發聲時，他們也會變得懂得捍衛自己的想法和立場，甚至可能充滿熱心和正義感，成為勇於扶助弱小的勇士！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：孩子被批評怎麼辦！3種狀況父母這樣回應】