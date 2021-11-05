專家剖析3大學童自殺成因　被欺凌與課業壓力　還有一個原因⋯

近日接連發生學童自殺，導致死亡或嚴重受傷的情況，實在令人痛心及擔憂；同時也再次喚起大家對青少年及學童心理健康的關注。香港童協臨床心理學家張展圖博士指出有本地團體調查顯示，學童自殺原因主要在於學業壓力及情緒病，但在全球數字中顯示出，青少年自殺比率在新冠疫情期間有上升趨勢，情況不容忽視。



張展圖建議可從臨床經驗去了解導致學童自殺的因素，他說：「學童自殺原因主要有3個，首先是課業壓力，因為香港是一個注重成績的地方，無論因為成績變差，還是因為課業不佳而放棄，都會造成自信低落或同儕壓力，變成焦慮及驚恐情況。」

另一個主要原因是被欺凌，「欺凌事件在中小學內發生並不是不尋常的事，若被欺凌者未能適時得到援助，人際關係長期未能改善，可能引致身心症狀，加強焦慮及無助感，容易轉入牛角尖。」

而第三個主因是疫情下情況更嚴重的網絡成癮，「隨著科技發達，加上疫情後更著重於網上學習，學童對網絡的依賴更多，以致在真實世界與人接觸少，社交能力弱，重回校園後可導致社交焦慮的情況。當學童在不懂如何求助的情況下，嚴重者開始逃避上學，甚至連家門也不想離開。」

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張展圖同時提出一些建議，讓家長能夠預防孩子轉入牛角尖，協助學童走出情緒低谷，因為家庭對小朋友來說是最大最強安全網。

父母要用心經營家庭

「父母應多花時間在孩子身心發展上，千萬不要只關心孩子的學業成績，也應該多問孩子的社交生活、興趣、日常生活的開心事等等，讓孩子明白學業不是生命中的唯一；一旦社交上遇上困難，亦願意同父母分享，防患於未然。」

學習孩子語言

張展圖建議無論潮語或是流行風氣，家匝長長都需要略知一二，「這樣容易與孩子打開話題，亦讓孩子感覺父母同自己好接近，更像朋友。當他們遇上問題時更願意主動找父母分享。」

摒棄過度正面的說教

當孩子分享不開心的事情時，好多家長都會講：「無事嘅，明天會更好，唔好諗埋一邊啦。我喺度支持你㗎！」張展圖指出過度要求孩子正面思想，會讓他們覺得父母根本不明白他們的感受，讓支持變得蕩然無存；反而簡單聆聽，嘗試回應說出孩子的情緒感受會更協助到孩子面對逆境。

尋求專業協助

最後，一旦家長當提早辨識到孩子有情緒困擾，應及早尋求支援，有助問題會更快復原。張展圖說:「情緒困擾其實同感冒一樣，很普遍，每個人都會經歷，只要能正面面對，應該值得讚賞，而不是標籤。」

香港童協臨床心理學家張展圖博士(圖片由受訪者提供)

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