林子博移英2個月終找到落腳點　搬去市區仔女先搵到學校：好無奈

林子博與一對子女移民英國至今兩個半月，他於今日（3日）拍片分享，現時終找到落腳點，孩子亦找到學校，總算安置好，展開新生活。惟他分享，以港幣約$12,000租下的公寓單位，竟然處處甩漏，直言：「明明新樓，但用料咁差！」。



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無奈搬到市區

林子博移英後，設立了YouTube影片頻道分享生活日常。他於最新的影片中交代，近日搬離了airbnb，與孩子找到落腳點。他透露，原打算於曼城郊區定居，惟因未能為子女報讀學校，無奈搬出市區。

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「囡囡滿咗16歲，但呢度16歲係唔一定要讀書，覺得佢可以出嚟做嘢，所以唔係好積極搵學校俾囡囡。囝囝就收到學校解釋信，因為而家啲學生已經開咗學，如果俾我仔插班，會影響其他同學進度，所以都唔收。」

他指，搬到曼城市中心後，因為學校數量較多，競爭較大，因而會採取較積極的態度收生，最後亦成功為子女找到學位。

新居處處甩漏

林子博表示，現以$1100鎊（約$12000港幣）租下一個公寓單位，「有晒傢俬、電器，包車位，剩係帶喼同電腦入嚟，覺得幾抵。」

他又在影片中向網民展示新居，洗衣房內放有wifi路由器和巨型熱水爐；兩間睡房均備有電暖爐，其中一間放有兩張雙人床；另開放式廚房則備妥全新焗爐、電陶爐、洗碗碟機和雪櫃。

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然而，他坦言單位竟處處甩漏，設計不人性化。例如淋浴間的牆壁沒有防霉，向業主反映後才加貼膠片；洗手盤的冷熱水分開兩個水龍頭，未能一拼過使用暖水；浴室的大門門鎖一拔即鬆；露台的地磚亦有鬆脫問題。

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他指，業主在今年年中收樓，已向他提醒甩漏問題。「呢度係新樓，佢樓花都買咗兩、三年，之前因疫情地盤冇人開工，而家先收樓。業主都呻過，呢度係平，但用料差啲，希望發展商盡快幫手執漏。」

囡囡恨著英國校服

林子博分享，搬到市區後，食物選擇較多，交通的確比以往方便。「之前住喺郊區，去市區非繁忙時間要50分鐘，繁忙時間就個幾鐘，而家揸車出入，十幾分鐘已經到我想去嘅地方。」

他指，一對子女已重投校園生活，透露囡囡現時上學不用穿著校服，「但就好恨著校服，覺得英國校服好靚。開始習慣，有朋友主動同佢傾計，約佢食飯。」他又於近日收到移英後的第一份薪金，笑指「好開心，要去食牛雜！」

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