新手媽媽｜孩子扭抱　腰背最易傷！3招助紓緩　姿勢正確只是基本

新手媽媽的工作包括不少體力活，例如帶寶寶出門時，除了要背寶寶，還要扛一堆奶瓶和尿布，還得記得照顧好整個家。因此，媽媽在產後難免要承受程度不等的背痛。然而，可別認為背痛事小而輕忽。接下來，Hello醫師會分享，是甚麼舉動，加劇媽媽背痛？又該如何減緩呢？快往下看，了解更多知識吧。

文：陳靜筠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



媽媽背痛的原因

媽媽產後時常出現背痛，一般來說，生產完的數週後，疼痛就會消失，但若媽媽每天都需要背寶寶，隨着寶寶的體重增加、脊髓上的壓力也會跟着加劇，舉例來說，媽媽一天會舉起 3~5 公斤(kg)的寶寶 50 次，等到寶寶 1 歲時可能有 8 公斤，2 歲時可能重達 12~15 公斤，對一般人而言，整天承載這些重量可不容易呀！此外，新手媽媽還會長時間用彎腰的姿勢照顧寶寶，這也會造成背部的負擔。

相關文章：兒童健康｜2歲兒子體質極易嘔 嘔到似新加坡魚尾獅 媽媽超無奈

+ 8

媽媽如何預防背痛？

以下幾種方法，可幫助新手媽媽舒緩背痛，請多參酌：

1. 規律運動減背痛

了解產後運動的資訊：舒緩背痛的好辦法就是運動，然而，產後的運動能力或許和一般時候不太相同，因此，應該諮詢醫生何時能開始運動，並討論出最合適、安全的運動項目，了解運動量和強度的調配，當然，以上均因人而異，若媽媽是做剖腹產，可能會需要等比較久才能開始運動。

避免激烈運動：若媽媽可以開始運動後，請從較舒緩的運動開始，例如輕鬆的瑜伽與伸展運動。另外，為了有效減少背痛，可以請教教練，專注於訓練背肌的運動。

2. 抱寶寶姿勢要正確

儘量避免彎背和腰：若媽媽要彎下身子抱寶寶，請盡量避免彎背或大力彎腰，以免引起背痛，建議彎曲膝蓋，做深蹲的姿勢，縮緊腹部，然後再用腿部的力量站起來。

抱小孩身體要端正：請不要伸出雙臂抱起寶寶，應先寶寶抱近胸膛再抱起來，抱着寶寶時，身體要儘量維持端正。

利用枕頭支撐：哺乳時，請不要彎腰，應將寶寶抱近胸膛，可以在大腿上放幾顆枕頭幫助支撐。

椅子的選擇：為了避免駝背，請坐有直椅背的椅子，不要坐軟梳化。

相關文章：【睡眠安全】減低嬰幼兒猝死風險 父母必要知的睡眠7大安全建議

+ 19

3. 帶寶寶旅行有技巧

前背好走路：走路時，可考慮用安全背帶將寶寶前背，減少背上的壓力。

適時休息：別一直將寶寶背着，否則背部肌肉會過於疲倦，反而會導致很奇怪的姿勢。

【延伸閱讀，新手媽媽要加油！】

日媒評測17款嬰幼兒紙尿片 Unicharm呢款滿分奪冠：防漏透氣易用

+ 13

湊仔湊到崩潰不只你一個？ 新手媽媽繪育兒經歷漫畫幕幕超有共鳴

+ 18

延伸閱讀：

寶寶屁股爸媽守護！勤換尿布6點須知

在職新手媽媽看這裡！5撇步管理家庭與工作

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：新手媽媽「背」受煎熬！3大招助緩解】