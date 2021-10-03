準媽媽被要求開醫生紙才准穿波鞋返工　醫生建議孕婦5個重點選鞋

懷孕會令準媽媽身體產生變化，也會帶來不同程度的不適。有婦產科醫生在社交平台分享，首次遇到有準媽媽希望索取醫生紙，只是為了可以穿波鞋上班。



準媽媽在懷孕的中後期，隨著胎兒長大，身體的不適和變化也會隨之而來。衛生署亦指，懷孕會令準媽媽的雌激素急速上升，身體的儲水能力隨之增加，當影響到外觀時就是水腫。據統計，每10位孕婦就有8位會有不同程度的水腫，並於懐孕後期最為明顯，主要是因子宮持續脹大，下身大靜脈受壓，令血液循環減慢，水分繼而聚積於脚面、腳踝、小腿、大腿，甚至乎外陰唇之中。這種生理性的水腫對孕婦和嬰兒的身體健康都沒有負面影響，情況亦會於生產後不藥而癒，孕婦大可以放心。

惟一旦發覺水腫在數天之內突變嚴重，如有眼腫、面腫、頭痛、視力模糊、小腿痛或呼吸困難等其中一現象，就必須儘快尋求醫生意見。

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準媽媽被要求出示醫生紙穿波鞋

因下肢水腫，準媽媽本身的鞋子未必合適長時間穿著，婦產科醫生梁巧儀早前在社交平台指，有準媽媽被公司要求出示醫生紙，允許她可以穿波鞋上班。她坦言是首次聽見這類個案，「點解唔可以多一點包容呢」？

針對腳部水腫，以及孕婦的健康，梁巧儀醫生對準媽媽選擇合適的鞋子有5點建議：

1. 材料要以舒適、軟身透氣為主，防滑性要好；

2. 不要貪方便而購買過於寬闊的鞋子 （有絆倒、扭傷意外風險），太窄也要換掉；

3. 圓頭、沒有鞋帶或拉鍊的鞋比較方便（懷孕後期肚子會阻礙穿鞋，鼓勵準爸爸幫忙）；

4. 跟鞋1.5-2.5厘米最合適，不宜超過5厘米（否則增加腰背痛、水腫，易失重心）；

5. 避免拖鞋 （防滑性輕差，容易脫落）。

而衛生署家庭健康服務指，孕婦可以不時轉換姿勢如坐一會、站一會、走一會及定時伸展腿部，來減輕水腫的情況，也有一些舒緩孕期水腫的建議：

坐時：用矮櫈托高雙腳，避免雙腳盤蹺。

睡前：用枕頭墊起小腿，上下左右重複擺動雙腿。

睡時：盡量採用左側睡眠姿勢。

衣飾：穿舒適有彈性的鞋襪。

飲食：均衡營養，充足水分，絕不可刻意減低喝水量。