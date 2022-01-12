EQ｜2個月大的嬰兒已懂幽默感？6個階段培養小孩抗壓情商增強記憶

養小孩最大的成就，就是看著孩子跟你有越來越多的互動，會因為爸媽的一舉一動「嗝嗝」發笑。而英國布里斯托爾大學（University of Bristol）的研究人員也因此做了一項有趣的「嬰幼兒早期幽默行為調查」，看看人類最早是什麼時候發展出「幽默感」的呢？



科學家們針對671名0～47個月大的嬰幼兒的行為，發現2個月大的嬰兒居然就能發展出幽默感，而且在隨著年齡的增長，還能逐漸理解20多種「幽默」，像是做鬼臉、故意模仿他人、搔癢、躲貓貓、調皮搗蛋……等等。

根據調查人員的研究，他們也觀察出6個嬰幼兒幽默感發展的重要里程碑：（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 2個月大的嬰兒：

根據調查人員的觀察，他們發現2個月大的嬰兒已經有「幽默感」。其實這很不容易，因為「幽默」通常是建立在「驚訝」的情緒上——看到旁人做出超越認知的行為，才能感到驚訝。因此科學家們非常訝異2個月大的嬰兒以經能夠意識到自己、與周遭他人的行為改變，並發現出「不尋常的地方」，並發笑。

2. 11個月大的嬰兒：

這時候的寶寶會開始自主性的發揮自己的幽默感，逗自己、或是他人發笑。而且這時候的幽默感都是建立在：打破常規。例如不停抽紙巾、吐口水，或是不停丟餐具。看起來雖然很讓人生氣，但他們只是覺得好玩、並跟你分享他們的幽默感。

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3. 1歲以下的嬰兒：

如果你想說為什麼講好笑的故事、發出怪聲，寶寶都沒什麼反應，這是因為他們對「肢體性」的幽默感比較有感覺，所以要是想逗寶寶笑的話，跟他玩躲貓貓、鬼抓人、做出違反常理的搞笑動作，他可能會笑得更大聲。

4. 1歲以後的寶寶：

這時候的寶寶對社會常規已經有一點認識，而且主動性更強，發展出更多的幽默感，這時候的寶寶不只喜歡被逗笑，他們會更有參與性，例如跟著你發出怪聲音、嚇你。（這時候就需要大人充分發揮自己演技XD，就算不好笑也要跟著浮誇的、哈哈大笑）

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5. 學步期的幼兒（1～2歲）：

學步期的幼兒也是語言大爆發的時候，他們會更加善用自己已知的詞彙跟生活概念，並認為「錯誤」、「打破生活常規」是好笑、有趣的事情，例如：「狗發出哞哞叫」、「看著貓咪說狗」、「看著媽媽叫奶奶」。

6. 3歲以上：

3歲以上的孩子他們的幽默感會加入許多「禁忌」跟「雙關語」，簡單的謎語，例如侮辱性的詞彙、取笑他人，或是污言穢語……等等。他可能本意不是真的要罵人、嘲笑人，他就只是覺得挑戰禁忌很有趣、是開玩笑而已。

為孩子培養幽默感，也是孩子成長中相當重要的一部分！幽默感為孩子帶來的不只是輕鬆、快樂的氣氛，更可以利用「幽默感」幫助他們更快速地學習。通常在愉快、無壓力的環境下，孩子的記憶力會更好，學習力更快速，而這也是為什麼孩子常常能夠記住節奏輕快的兒歌，或是我們在學生時期，能更容易記住一些有的沒有的娛樂資訊，而不是書本上的內容。

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