天炙｜把握冬天三九灸有效改善兒童鼻敏感　中醫：4類人士不宜

近年香港十分流行天灸，需要配合特定日子，在最寒冷的「三九天」透過穴位敷貼進行治療，做到「夏病冬治」的效果，便可藉此預防或減少夏季舊病復發的作用，對於體質虛寒、體弱的患者，更有顯著效果，而患有呼吸、腸胃、關節痛症、婦科及兒科病等，也適合接受「三九天灸療法」，小童及成人均適合使用。註冊中醫陳洛指天灸療法是天灸尤其適合小孩，2歲至12歲以下幼童，但當中有4類人士原來並不太適合，家長可以注意一下。



陳洛醫師指出天灸是最符合中醫理論「未病先防」的一種養生療法，她說：「天灸一年兩次，分別為『三伏天灸』和『三九天灸』。『三伏』是每年最熱及人體陽氣最旺盛的三天，大概在夏季小暑後的三至四天特定日子；『三九』則是一年中最寒冷的日子，在冬至後的第三、六、九天，不論大自然或人體都處於陽氣最弱的狀態。」

(資料圖片)

陳醫師表示天灸需要在在這兩個最熱及最冷的特定日子進行，「方法是透過屬性溫熱的中藥製成膏狀，敷貼在特定的穴位上，能溫通經絡、驅散內伏寒邪，從而增強免疫力。」

12歲以下兒童更適宜

天灸適合什麼年齡的小朋友進行? 陳醫師說：「天灸尤其適合小孩，因為12歲以下幼童的肺臟及脾胃發展尚未健全，容易出現各類肺系疾病，如感冒、鼻敏感、咳嗽、哮喘、支氣管炎、肺炎等和脾胃病，如嘔吐、腹瀉、胃痛等，並於冬天頻發。」

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常見宜用藥穴位

不同的中藥敷貼於不同穴位，會有不同功效，陳醫師指:「於肺俞、脾俞、天突、膻中、中脘等穴位能有效強化脾胃功能、溫通肺氣，從而達化保健防病作用。」

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5類人士適合天灸

如果家長想知道天灸是否適合自己的小朋友進行，陳醫師建議可參考以下5點，「首先是體質虛寒，如日常手足冰冷、不耐受風吹及冷氣；而香港常見小朋友會有鼻敏感、久咳、哮喘、慢性支氣管炎的症狀也是適合進行天灸，其次如果小朋友經常容易感冒；以及稍食生冷則易腹瀉、胃痛，還有是慢性泄瀉，也是適合進行天灸。

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4類人士不宜天灸

雖然天灸療法無須內服，副作用較低，但陳醫師指出亦非任何人都適合。她說：「如果小孩於敷貼當天患有感冒、發燒是不適合進行天灸；其次是熱性體質，即口氣重、經常流鼻血、小便黃、易出熱疹；還有容易過敏皮膚，以及2歲以下幼兒亦不適宜。」

注意敷貼天灸當天宜忌

最後，她提醒家長 注意敷貼天灸當天，若敷貼局部有皮損，亦不宜敷貼。 她說：「小孩敷貼天灸時間應維持在15-30分鐘，初次接觸天灸的小孩，家長應於敷貼期間反覆檢查有否過敏或起水泡等灼傷反應。而且整個天灸期間亦應注意減少進食生冷，否則前功進廢。」

天灸最佳日子

第一貼：2021年12月18日- 23日

第二貼：2021年12月28日- 2022年1月1日

第三貼：2022年1月6日- 10日

註冊中醫師陳洛。(圖片由受訪者提供)

有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢，以上資料只供參考。

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