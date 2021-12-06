大雪24節氣│中醫媽媽建議用1款食材煲湯　清熱潤肺紓緩乾燥不適

來到二十四節氣中的「大雪」，「大雪」節氣於傳統上已完全進入冬季，北方地區開始大雪連連，地面積雪。由於香港下雪機會極微，日夜溫差較大，日間乾燥。註冊中醫媽媽謝嘉雯表示，此時可適當使用補氣中藥可令身體暖和，但冬天的乾燥，易令身體津液不足，出現上火現象，可選用以下材料加入湯水與飲品當中，配合補氣養血食材，溫補氣血之餘，同時滋潤清熱。



明天(7日)是二十四節氣之一的大雪，北方地區會受冷空氣影響，常出現較大的降雪，引起地面積雪。由於香港屬於華南地區，下雪機會極微，但日夜溫差大，介乎16至24度，早暖晚涼。謝嘉雯中醫師天氣寒冷，適當使用補氣中藥可令身體暖和，但冬天天氣乾燥，容易令身體津液不足，出現上火現象。

1款食材健康又合時

她特別介紹2款以金羅漢果為材料的湯水茶飲，「配合補氣養血食材，令大家溫補氣血之餘，同時滋潤清熱，那就不怕補氣太過，助熱生火。」

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謝醫師指選用金羅漢果的原因是，「金羅漢果以低溫脫水，較經恆溫乾燥或烘烤乾製而成的深棕色羅漢果，金羅漢果煲出來的湯水茶飲味道更清甜可口，老少皆宜。金羅漢果天然甜度高，因此製作茶飲時無需加糖，非常健康。」

即睇2款湯飲推介:

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謝醫師指由於天氣乾燥，在養血補虛的同時，也要減低溫燥，最理想是有滋潤養血補虛的效果。她建議可以選用以下食材，「紅棗、桂圓性味甘溫，雖有很好的養血補虛的作用，但若長時間單味服用，容易滯氣上火。加入清熱的金羅漢果，和清心生津的麥冬，可減低其溫燥之性， 達到滋潤養血補虛的效果。」

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防乾燥痕癢

很多家長會在家中開暖風機，謝醫師建議在床頭放置以下物品，她說:「晚上開暖風機取暖，宜同時用放濕機或置一杯水於床頭，以增加室內濕度。否則身體經過一個晚上，皮膚水份易被揮發掉，出現乾燥痕癢。」

有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢，以上資料只供參考。

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謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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