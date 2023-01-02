親子食譜｜中醫推介癒後必飲湯療 五指毛桃鮮椰子烏雞黑豆響螺湯
撰文：糰子
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小朋友感染新冠肺炎康復後，可能會有氣喘、專注力不集中，或記憶力變差等後遺症。有中醫爸爸推介「五指毛桃鮮椰子烏雞黑豆響螺湯」，補肺而不燥，可以平和補腎氣，也具滋陰功效，適合病癒體弱，或需要增強抵抗力人士飲用。病後想調理身體和維持健康，就要試一下了！
資料來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師
孩子病癒後，如果想煲湯讓他們補一補身體，可以嘗試由中醫推介的「五指毛桃鮮椰子烏雞黑豆響螺湯」。五指毛桃健脾補肺，對久咳人士有很好的緩解作用。烏雞含豐富蛋白質，容易被人體吸收，是病癒的滋補佳品。
材料：
五指毛桃 2兩
鮮椰子 1個
烏雞 1隻
黑豆 3錢
黑芝麻 3錢
黑米 3錢
黑木耳 3錢
杞子 3錢
響螺乾 4片
做法：
1. 五指毛桃、響螺乾分別浸洗15分鐘。
2. 鮮椰子分開椰水及椰肉；椰肉切條備用。
3. 烏雞剝皮、去頭尾、用薑出水備用。
4. 黑豆、黑米浸洗8小時。
5. 黑芝麻白鑊炒香備用。
6. 黑木耳、杞子浸洗15分鐘。
7. 將所有材料放入預先準備8L 水真空煲內，滾20分鐘，放入真空煲6小時，即可；食時，再滾多30分鐘。
8. 如沒有真空煲，可用細火煲最少4小時，記得睇火。
9. 如嫌黑豆、黑芝麻、黑米、黑木耳準備麻煩，可以用2匙「養腎黑豆粉」代替，更多養腎成分，低溫熟成不易上火；只需煲完湯後，用暖水開稀放入湯內便可。
除湯療外，中藥浸腳泡，勝吃補藥，泡腳發汗散寒，也把汙穢之氣及寒氣排掉。熱能溫通，讓血氣往下灌注，就有能量修復。如果泡腳的時候，膝蓋有涼涼感，說明體內的寒濕正在被中藥逼出體外。成人排寒療程為28天；小朋友則為14天。
資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載
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