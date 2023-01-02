親子食譜｜中醫推介癒後必飲湯療 五指毛桃鮮椰子烏雞黑豆響螺湯

小朋友感染新冠肺炎康復後，可能會有氣喘、專注力不集中，或記憶力變差等後遺症。有中醫爸爸推介「五指毛桃鮮椰子烏雞黑豆響螺湯」，補肺而不燥，可以平和補腎氣，也具滋陰功效，適合病癒體弱，或需要增強抵抗力人士飲用。病後想調理身體和維持健康，就要試一下了！

資料來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師



孩子病癒後，如果想煲湯讓他們補一補身體，可以嘗試由中醫推介的「五指毛桃鮮椰子烏雞黑豆響螺湯」。五指毛桃健脾補肺，對久咳人士有很好的緩解作用。烏雞含豐富蛋白質，容易被人體吸收，是病癒的滋補佳品。

（PhotoAC）

材料：

五指毛桃 2兩

鮮椰子 1個

烏雞 1隻

黑豆 3錢

黑芝麻 3錢

黑米 3錢

黑木耳 3錢

杞子 3錢

響螺乾 4片

（圖片截自中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

做法：

1. 五指毛桃、響螺乾分別浸洗15分鐘。

2. 鮮椰子分開椰水及椰肉；椰肉切條備用。

3. 烏雞剝皮、去頭尾、用薑出水備用。

4. 黑豆、黑米浸洗8小時。

5. 黑芝麻白鑊炒香備用。

6. 黑木耳、杞子浸洗15分鐘。

7. 將所有材料放入預先準備8L 水真空煲內，滾20分鐘，放入真空煲6小時，即可；食時，再滾多30分鐘。

8. 如沒有真空煲，可用細火煲最少4小時，記得睇火。

9. 如嫌黑豆、黑芝麻、黑米、黑木耳準備麻煩，可以用2匙「養腎黑豆粉」代替，更多養腎成分，低溫熟成不易上火；只需煲完湯後，用暖水開稀放入湯內便可。

除湯療外，中藥浸腳泡，勝吃補藥，泡腳發汗散寒，也把汙穢之氣及寒氣排掉。熱能溫通，讓血氣往下灌注，就有能量修復。如果泡腳的時候，膝蓋有涼涼感，說明體內的寒濕正在被中藥逼出體外。成人排寒療程為28天；小朋友則為14天。

資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載

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