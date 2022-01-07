湯水食譜│湯包爸爸教煲一周湯水茶飲　增強抵抗力有效清熱抗病毒

隨住Omicron變種病毒肆虐，很多家長也想利用日常飲食及湯水為小朋友及家人做好防疫準備。湯包爸爸Adam為大家推介一周3款湯水及2款茶飲，有效抗菌、消炎、清熱、健肺等功效。

攝影：龔嘉盛、 (部份照片由「家常例湯」提供)



Adam表示平常勤力多飲有益湯水，再適量的「對症下藥」，遇到突發病症也能快速好轉。「原理有如打疫苗，就算感染到病毒都可大大減低患重症的機會。每當傷風感冒流感爆發、多人喉嚨發炎、扁桃腺炎及肺炎時，煲『魚腥草』，既可抗菌抗病毒，又能紓緩尿道炎、清肺熱、清熱解毒及清瘡毒。但注意在冬天煲涼茶，應加點干姜或生姜，即能起到驅寒強肺的作用，亦能緩解魚腥草之涼性。對抗病毒主要提升正氣及強肺，肺是身體第一道的防護牆，正氣足病菌難以入侵，如沒時間煲湯者，可多喝陳皮普洱茶，已有實驗證明能排出肺部污染物，起到強肺之效。」

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湯包爸爸Adam教大家煲32茶增強抵抗力，為抗疫做好準備。(龔嘉盛攝)

即睇3湯1茶抗菌消炎清熱湯水食譜及煮法:

魚腥草青橄甘草茶

+ 4

五指毛桃牛大力土伏苓湯

+ 5

太子參石斛四神湯

+ 1

金羅漢果靈芝茶

「在2009年時H1N1流感肆虐，林志彬教授寫了一篇文章，告訴我們，靈芝預防流⾏性感冒的根據，來⾃『正氣存內，邪不可⼲』，研究證實『靈芝』可以強化白血球，增強自身的免疫反應，令細菌對身體造成進一步傷害之前被消滅，而靈芝的『多醣體』版被認為讓身體增強活力，幫助減少毒素，抑制和消除進入體內的病毒、細菌和真菌 (念珠菌)，它還有抗腫瘤和免疫刺激作用。而靈芝的『三萜類物質』已被證明抗氧化、抗發炎、抗高血壓、抗細菌、抗病毒、抗哮喘、抗腫瘤、抗人類免疫缺陷病毒、膽固醇平衡、保肝等。

鱷魚肉毛桃椰子百合栗米紅蘿蔔煲烏雞湯

Adam說：「材料雖然好，但鱷魚肉川貝海底椰三種主材料是很清沒味，想小朋友飲湯要有功效之餘更要好味。我不用川貝 ，因為難處理，對寒咳功效不足，也不用海底椰片，因為 非洲產太貴，泰國產沒味，於是改用印度椰子，香味十足，煲時更令全屋充滿椰子香，有止咳潤肺之效。而我用五指毛桃是因效用與鱷魚肉相近，有止咳平喘、提高免疫力，改善支氣管炎、哮喘、肺癆咳嗽、產後缺乳及病後體弱也適合。

以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。

(部份照片由「家常例湯」提供）

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