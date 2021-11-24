小一自行分配學位喇沙舊生兒子25分入　升學專家：有15分入瑪利諾

小一自行分配學位於周一（22日）公布結果，48,080名學童提出申請，當中約47.6%（22,892名）學童在此階段獲派學位，比去年微升1.15%。

今早（24日）家長陸續前往獲派學校為小朋友註冊學位，部分學校為方便處理和避免人群聚集，採分批或分時段方法安排家長到校，更有家長開心地在學校前拍照留念。

攝影：黃寶瑩



媽媽：佢哋流住喇沙嘅血

今年小一自行分配學位「世襲生」或父／母在該校任職類別佔52.4%，比去年少。李太帶同兒子前往喇沙小學辦理入學手續，兒子以25分成功在自行分配學位階段派入喇沙小學，丈夫是舊生，加上相同宗教，兒子雖然已獲直資及私立學校取錄，但她堅定表示會選喇沙小學。「因為他們舊生是流住喇沙的血，其實25分都有好大競爭，因為前年、上年有好多人25分入唔到，甚至我們自己有朋友都是25分入唔到，所以我覺得好幸運。可以安心完成幼稚園階段，不用再預備其他，否則有很多準備功夫要做。」她說。

她坦言有考慮海外升學，但暫時不在這一刻，平時兒子除了上幼稚園外，也有參加中英數的補習班，「因為直私小學都很難考，所以放學後都會準備一下中英數及面試班。」

大女去年以甲一抽中瑪利諾修院學校

梁太今早前往瑪利諾修院學校(小學部)辦理註冊入學手續，她表示女兒是必收生，因為去年大女乙一抽中，「我有三個女兒，大女兒抽中所以兩個妹妹可以一齊跟住入。」

另一位一早前往瑪利諾修院學校(小學部)辦理自行分配註冊入學手續的謝先生表示，女兒是必收生，「因為上年家姐跨區甲一抽中，我們當時有其他私小offer，都諗住會讀，所以搏一搏這間，我們都沒預計抽中入到，所以今年妹妹都可以跟住入，唔使麻煩面試已經好好，現時妹妹可以跟家姐學校的進度預備一下未來入學。」

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有人持15分抽中瑪利諾修院學校

兒童升學及教育專家Ken Sir表示，收到有家長持15分成功於自行分配學位階段入讀瑪利諾修院學校(小學部)的報喜個案，「我覺得15分可以自行入到九龍塘名校的原因是，手持25分的人數因為移民或海外升學等因素而真空了，變相15分又願意一搏的家長就有機會入到，但相信數字不多。」

對於今年未獲自行收生學額的家長，去到明年統一派位選表時，應該如何抉擇？Ken sir指如果家長想預計一下統一派位命中率，可以用申請自行分配學位人數減已派位人數再減私立學校加直資學校收生大約人數，就等於餘下學額，即約2萬人左右（48080-22892-5000=20188）。

「由此可見比往年2萬4千幾人少了很多，但要注意這只可作為參考數據，因為未必每一個自行收生的學生都會前往登記，而手持私立學位的家長，亦有可能會因為今次自行派位結果，回歸統一派位遊戲一搏，最後要去到統一派位時，教育局公布數字才可以作準。」

Ken Sir 續指，「如果統一派位的時候人數是2萬2千或以下，命中率會較高，如果是2萬2千或以上，結果跟上年相若。」

由於統一派位不再以計分準則分派學位，純粹是透過大抽獎去決定，Ken Sir建議家長：「為了鋪排好叩門的準備，為了向學校顯示誠意，家長都應該將心儀學校放在前面，增加叩門勝算，從第一階段已被取錄，但我估計好多學校未必要去3條1才給予叩門考試機會，因為上年已經有很多學校註明，在相同分數情況下，才收3條1學生，今年會有更多學校跟隨做法，讓所有學生進行首輪考試。」

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