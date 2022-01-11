謝安琪賀老公張繼聰42歲生日　冧爆留言：我最鍾意就係你肥！

謝安琪、張繼聰兩夫婦經常在IG曬恩愛，近年沉迷於電單車，早前情人節又送上一部中古電單車作為情人節禮物，給沒有電單車牌的老婆。今日（11日)是張繼聰的生日，老婆謝安琪在IG留言：「你知唔知我最鍾意你乜嘢？就係你肥👍🏻Happy Birthday 🎉琪❤️」冧到爆。



張繼聰和太太謝安琪結婚近16年，育有一仔一女，一家四口非常溫馨。張繼聰和謝安琪更加是娛樂圈的模範夫妻，張繼聰是著名的「寵妻狂魔」，曾經在情人節當日，和謝安琪前往尖沙咀海旁，即興當着公眾的面前唱「每天愛你多一些」給謝安琪聽，非常浪漫。除此之外，張繼聰從未吝嗇對謝安琪的甜言蜜語，經常在社交媒體大方向老婆表達愛意，不但是個好老公，還是個好爸爸。

去年情人節又送上一部中古電單車給沒有電單車牌的老婆，後來謝安琪更「扚起心肝」報名學電單車，她還表示：「屋企全部都係棍波車，我一定要考到棍波車牌，如果唔係有人又有藉口⋯再買新車」。直至去年尾，她終於成功考獲棍波電單車牌，兩人更在IG甜蜜互動。她說：「哈囉Motor Cycle！學神報到！多謝各位指導🙏🏻」老公隨即留言：「可以揀車😌」

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今日（11日)是老公張繼聰42歲生日，老婆在IG冧爆留言：「你知唔知我最鍾意你乜嘢？就係你肥👍🏻Happy Birthday 🎉琪❤️」不少網友留言笑指兩人「太閃!」，更指「閃到盲!」

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