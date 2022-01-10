林子博英國疑確診Omicron　連續三日發燒39度：發冷同周身骨痛！

英國廣播公司（BBC）報道，衛生部門公布的數據顯示，當地在1月8日新增146,390宗確診個案，另外全國再多313人喪生，令死亡總數增至150,057人，疫情嚴峻，而早前移英的林子博一家，也疑似感染到新冠病毒Omicron變異病毒株。



林子博連續三日發燒 快速測示為陽性

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由於英國疫苗接種率高，加上英國官方公佈包括Omicron在內的數據後，宣佈不再執行社會封鎖政策，與病毒「共存」的情況下，Omicron雖然感染者普遍症狀較經，但傳染力超強，當地受感染的人仍不少。

而早前一家移居英國的林子博，在1月10日英國時間的凌晨3時左右發帖，指自己已連續三天發燒高達39度，沒有咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、失去味覺等症狀。在快速測示下結果為陽性，疑似已「中招」。不少網友留言叮囑他保重，提醒他要自我隔離以免傳染子女。

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Omicron變異株19種常見症狀

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英媒稱英國負責疫情追蹤應用程佐伊新冠肺炎病徵研究（Zoe Covid Symptom study）整理出感染Omicron變異株的19種常見症狀。前五名分別是流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛，其他症狀包括持續咳嗽、聲音沙啞、打冷顫、發燒、頭暈、腦霧、嗅覺異常、眼睛痠、不尋常肌肉痠痛、食慾不振、失去嗅覺、胸痛、腺體腫脹和情緒低落。

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