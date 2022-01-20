家居大掃除│直擊九龍灣新開DONKI　必掃十大日本人氣清潔用品

還有不足兩星期就是農曆新年，由於疫情肆虐，為全屋大掃除就更為重要；不少本地家庭主婦喜歡使用日本品牌清潔用品，去污力強又有品質保證。今次不用飛日本，趁「DON DON DONKI」 九龍灣淘大分店今日(20日)開幕，即帶大家睇全港最大「均一價格區」、「情熱價格」、「激落君」有咩抵用又好用的清潔用品；行Donki新店之餘，也可以一次過入手「洗邋遢」必備十大清潔用品。

攝影：許珞珩



全新「DON DON DONKI 淘大商店」位於九龍灣淘大商場，佔地近25,000呎，該店以表達日本當地「鄉郊風情」為概念，全店鋪分為六個不同的區域，每個區域的裝飾都代表著日本著名的花田主題，讓大家體驗彷如置身日本購物樂趣。

按圖即睇10款人氣好用及抵用清潔用品：

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淘大DONKI設有全九龍最大「均一價格區」，以最低$5-$50元相同價格及自家品牌「情熱價格」商品。

即睇均一價格區及自家品牌「情熱價格」商品：

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「激落君」清潔用品專櫃

近年在香港甚具人氣的日本LEC「激落君」清潔用品，是日本最大的家用品製造商之一，當中以日本製的「激落君多用途無須清潔劑海綿」成為不少媽媽大推的清潔用品之一，「激落君」針對不同情況有出不同的海綿，例如有專攻水垢的、專攻油漬的等等，但最受歡迎的是最百搭的「普通」版，有媽媽直言「咩都用佢」十分方便，因為只要濕水就用得，上至抹牆身筆痕下至擦白鞋都一個海綿應付到。

按圖即睇「激落君」商品及用法：

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按圖即睇均其他清潔用品：

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DON DON DONKI 淘大店其他必行位：

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DON DON DONKI 淘大商場店詳情 :

營業時間 : 上午8 時至零晨 1 時

地址：九龍灣牛頭角道77 號淘大商場 3 期 1 樓 F 188 204 號舖

開幕日期:2022年1月20日上午10時

商品種類：食物 ﹑ 新鮮食品（蔬果 ﹑ 海鮮、肉類及熟食） ﹑ 酒精類、美容、家居及生活百貨、運動用品 ﹑ 玩具 ﹑ 寵物用品及其他商品。