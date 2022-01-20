李元元神還原地鐵化妝「港女」　 網民：畫眼線一定擘大個口

李璨琛囡囡李元元以百變造形及鬼馬的性格，令她成功俘虜不少網民的心。3歲的她和其他小朋友一樣，都會模仿大人的各種行為，元元近日便在自己的玩具梳妝台前扮畫眼線，令不少網民馬上猜測，一定是在模仿「朝早喺地鐵化全裝啲女士」！
捉到「港女」神髓
小朋友愛模仿大人行為不是新鮮事，但要做到好似李元元般捕捉到「神髓」便不是人人做到。近日她模仿「港女」化妝，除了表情突出外，更獲網民激讚她觀察入微，連畫眼線一定「擘大個口」的定律也留意到。
元元的神還原，令一眾網民勾起早上在地鐵或巴士看見趕著上班化妝的女士的畫面，直言十足是「朝早喺地鐵化全妝啲女士」！
元元除了表情豐富外，其「肥嘟嘟」的身形也十分具話題性，早前上學更因「發福」而穿不上校服，就連喜歡的公主裙也感受到巨大「壓力」。
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另外，媽媽日前亦貼出元元穿上連身裙的背影，只見連身裙背後的鈕扣像快要爆開，非常「有壓力」，媽媽表示「佢就快要…….爆喇😂」，有網友表示「條裙既皺紋 代表到裙既心聲😂😂#公主裙表示好有壓力」、「#有冇諗過條裙同鈕嘅感受啊😂」，非常搞笑。
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