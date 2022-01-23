虎年運程｜玄學家教年花擺放宜忌　擺錯呢個位易招惹是非

還有兩星期就踏入壬寅虎年，不少香港家庭也重視農曆新年的傳統，喜歡於家居或公司擺放年花，寓意春暖花開，大吉大行，也可以感受過年氣氛。除了桃花與蘭花是人氣之選外，原來也有很多年花也適合香港氣候種植，香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春將為大家介入不同年花及植物之栽種方法，而著名玄學家陳定幫也為我們講解家居不同方位擺放年花應注意之宜忌。

攝影：許珞珩



香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春表示，今年除了桃花和蘭花受歡迎之外，海棠花亦開得特別靚，由於正值虎年，賴榮春指小家庭可以購買金虎、玉蓮、虎尾等有虎紋斑的植物或肉質科植物應節，而且打理方法亦很簡單，只需兩至三天澆一次水，有些只需十日澆一次水就可以了。

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年桔

有分四季桔和柑桔兩種，皆可食用。柑桔形狀偏長型，有些人喜歡將之捏成五角星或楊桃等形狀， 四季桔有藥用價值，亦可食用，摘下來用鹽醃好或曬乾可存放四至五個月，可沖蜜糖飲用。

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蘭花

10日澆一次水，每次澆一些水至泥土濕潤，花期由三至六個月，期間不用曬猛烈太陽。

賴榮春說:「很多年花都可以種植很久， 只要細心修剪，菊花都可以種十年， 但要留意修剪不同盆栽和品種的時候，較剪要清潔，不然長出來的花會變了混種，導致新花的顏色有所改變。」

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這個方位放年花是非多

著名玄學家陳定幫指出，2022年壬寅虎年有兩個方位不宜擺放年花，他說：「今年有兩個病位，一個是在『中宮』，另一個在『西南』，由於年花顏色鮮艷，不建議放在家中的中宮位及西南邊。另外，正東邊也不宜擺年花，因為正東為「是非位」，放花會助是非。」

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可在財位放年花

陳定幫指出想增加桃花運，可於正南方擺年花，「每年都有一個桃花位，不論屬哪個生肖，也可以這個方位都是今年大家共同的桃花位，就今年而言，這個全世界適用的桃花位就是正南方。如果想旺人緣，可於『正北』放年花；想旺財可於『東北』放置花。」

*風水命理並非精密科學，一切只供參考。

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商場年花限定店

由於今年取消年宵花市，如果怕花墟人多擠逼，也可以到將軍澳場東港城與本地花農合辦的新春期間限定店「金虎納福賀壬寅」，由即日起至1月31日，新春期間限定店有「蘭花大王」於本地培植全新迷你日本蘭花品種，配合年輕家庭需要，也有一系列應節的虎紋年花及各種人氣年花，The Point會員更可以$8買開運年花，大師級花藝師主理於「和式花藝設計專區」駐場為大家示範和式花藝裝飾年花及蘭花，讓大家一試嶄新的買花體驗。

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東港城新春期間限定店「金虎納福賀壬寅」詳情:

日期:即日起至1月31日／時間:上午11時至晚上9時／地址:東港城1樓中庭