嫁台港媽誕女後大出血變植物人　丈夫心碎：要我好好照顧寶寶

迎接新生寶寶，原本是一件幸福美滿的事。可惜，嫁到台灣的白小姐在去年9月誕下B女後，不幸子宮大量出血，疑醫療延誤無法及時輸血，導致腦部損傷成為植物人。丈夫鄭先生心碎在社交平台發文，原本期待幸福美滿的人生，現在卻不知如何走下去。



鄭先生日前在社交平台分享港籍太太分娩事故，他的太太在9月時選擇在台中的產科診所和月子中心分娩。由於BB的頭圍小、肩膀闊，體重也近3.5分斤，於是決定催生。生產過程尚算順利，一家三口亦有合照。可是，當太太被推出產房後，卻是不幸的開端。

當時，醫生指鄭太太的子宮有不良收縮，已落藥。可是，鄭先生後來發現是下體大量出血，醫生亦立即致電救護車，要把她轉到台中的大型醫院。但是，在等待的20分鐘內，醫生並沒有進行任何止血或輸血的行動。鄭先生指，太太被送上救護車時，失血已達1000cc，意識亦開始模糊。「當時她仍用她僅存的意識，告訴我她要走了，她很愛我，要我好好照顧我們的寶寶。聽完，我只能忍著扎心的痛，不斷的提醒要她別放棄，不准睡，保持清醒，一定沒事的……」鄭先生憶述。

鄭太太到了台中榮民總醫院，立即進行了子宮摘除手術保住性命，之後也進行了大大小小2、3次手術，但身體的器官仍在衰退，意識亦無法恢復。醫院指是失血過多造成腦部受損，相信意識只能停留在現時狀態，也即是成為了植物人。

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因為鄭太太仍未入籍，未能享有台灣的健保服務，鄭先生需要支付龐大醫療開支。另外，早前台灣因防疫問題，只能放寬鄭太太的媽媽和大家姐到台照顧她，雖然後來也放寬讓二家姐亦到台灣。不過，她們的簽證也面臨到期，未能延續。她們一旦回港，鄭先生便面臨獨自照顧妻子和4個月大女兒的窘境。

鄭先生在帖文控訴醫療延誤，而破壞了一個美好家庭，他亦曾和醫生理論。「醫師給我的答案卻是我通報他我太太大出血時，他剛好正要來看我太太。而關於我太太大出血時，為何沒有做止血或輸血動作？醫師表示，我們婦產科沒有血，如果要進行輸血，必需發生產後大出血的情形後，再去捐血中心領血，才能進行輸血。」他認為答覆難以接。

「最後，對於我身為一個丈夫、一個爸爸，更是我太太的守護者，我實在不希望健康的太太可能因為醫師的誤判或是醫療上的瑕疵，而失去了她美好的人生、失去當媽媽的權利。每次看著她辛苦且痛苦的躺在病床上，想到一路以來她所經歷的病痛與折磨，我真心希望能為她爭取些什麽。」然而，他正處於無助的境地，不知前路如何走下去。