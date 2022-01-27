農曆新年｜近半家長讓小朋友擁有利是錢　派電子利是教孩子學理財

來到農曆新年，小朋友接觸最多金錢的一個節日，家長不妨趁機教導他們正確的理財觀念。投資者及理財教育委員會（投委會）早前進行調查，發現49%家長會讓小朋友擁有部分或全部利是錢，但28%父母有和小朋友傾談理財觀。而今日疫情持續，或者有不少親友會使用電子支付平台派利是，父母可以利用機會為小朋友開設電子錢包，以及利用網上資源為小朋友建立理財觀念。



投委會早前進行調查，發現49%家長會讓小朋友管理部分或全部利是錢，但只有28%父母有和子女談理財，18%家長更覺得孩子太小而未能理解，從來沒有和子女討論理財觀念。

投委會過程亦有調查，發現小學生平均每月零用錢大約有449元，在新年過後得到的利是錢對他們而言猶如「巨款」。而今個新年疫情持續，不少銀行和電子支付平台都推出電子利是，家長不妨為小朋友開設電子錢包，解釋花錢和儲蓄的概念，盡早教育。投委會有以下的建議及網上資源，全部能免費使用。

疫情持續，電子拜年和電子利是或者會成為今年的新常態。（Photo-ac）

1. 有錢過手才能學理財：在情況許可下，家長不妨與孩子一同拆利是點算，再將部分利是錢交給子女，金額多少並不是重要，而是給他們機會真正學習分配金錢，始終實踐往往比說教有效。

2. 儲蓄觀念101：因應不同年齡，讓小朋友接觸不同的儲錢方法。年紀較小，例如就讀幼稚園或以下的小朋友，對儲錢概念或比較模糊，故需要把儲錢行為形象化。例如家長可以準備一個錢罌，引導小朋友放入利是錢，體會錢罌內的金錢慢慢增加，從小灌輸對金錢要珍而重之，好好保管及儲起來的概念。

3. 共同管理財富培養責任感：對於讀小學、較年長的小朋友，家長可以進一步向他們講解關於銀行的概念，並與子女開立銀行儲蓄戶口，一起把錢存入銀行，向他們展示銀行結單的金額，讓子女明白金錢是屬於他們。亦可以藉此教導他們「複息效應」，明白存款到銀行可令儲蓄愈滾愈多，累積財富的概念。家長要留意各間銀行的兒童戶口或設有不同的戶口要求，例如最低開戶金額，應先行了解，並留意兒童戶口的服務收費、條款和細則，貨比三家作出選擇。

4. 灌輸與實踐「財分三份」：家長可引導子女學習「先儲蓄後消費」，把利是錢分為三份﹕儲蓄、捐獻、消費，而非立即將所有金錢花掉。在分配方面，並沒有特定的分配比例，家長可跟子女按照本身的實際情況一起計劃，並讓子女知道利是錢是親友的「祝福」，鼓勵他們捐出部分，把「祝福」與人分享。

5. 分清「想要」與「需要」：在消費方面，教導子女扣除必要開支和儲蓄後，餘下利是錢可用來買東西，但要明白並非代表全部用來滿足消費慾，「需要」的項目可買，但只是「想要」的就要三思。

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網上理財資源

利是錢收支計算機

讓小朋友自己利是自己計！小朋友能透過計算機記錄所得的利是錢，計劃儲蓄、生活所需和娛樂開支，並預計結果是否有盈餘或赤字，這樣便「唔怕使突」，避免先花未來錢！

農曆新年免費親子理財教材

疫情下小朋友較以往更多時間留在家中，家長可利用投委會 「親子理財頻道」的免費資源，邊玩邊學過新年。

捐贈利是 分享愛心

利是錢除了可以滿足小朋友的欲望外，還可以捐贈給有需要的人，分享愛心！以下一些慈善機構一直服務社會，家長可以和小朋友一同認識機構的服務內容，選擇如何善用手上的金錢和資源。

公益利是錢

香港人口持續老化，六十五歲或以上人口的比例顯著上升。「老吾老以及人之老」，在農曆新年期間，大家送贈利是祝賀親朋好友之時，何不將這份祝福與社會上有需要的長者分享，讓祝福散播至每一角落。

您的利是可以：

HK$100 資助一名居於院舍的長者參加一次戶外活動

HK$300 為一名長者提供營養諮詢服務，改善健康狀況

HK$800 提供全面照顧及認知訓練予一名患有老人痴呆症的長者



救世軍「愛心利是捐贈行動」

當您收到或派發利是時，可會想起一封利是可化作無限心意，將祝福傳遞予更多社會上的弱勢社群？救世軍愛心利是捐贈行動，鼓勵男女老少，捐出您的利是錢，將祝福延續落去。

基督教服務處

該處於每年農曆新年均舉行「人人有利事」活動，邀請各界熱心人士每人捐出一封「利是」，支持該處的服務發展。歡迎個人及團體參加，以不同的方式在新春喜氣洋洋的日子，一同感受施比受更為有福的喜悅。