Angelababy黃曉明離婚指未來仍是家人　張致恒太太單方面公布離婚

Angelababy和黃曉明今日（1月28日）宣布離婚，引起全城哄動。其實娛樂圈有不少夫妻最後落得離婚收場，例如日前張致恒太太就單方面宣布離婚，李靚蕾和王力宏去年亦「反面」式宣布離婚。



Angelababy 黃曉明

Angelababy和黃曉明今午（1月28日）在微博同步公布離婚消息，以一句「感恩過去所有，未來仍是家人！」，並互相標籤對方，為6年婚姻關係畫下句號。Angelababy和黃曉明於2015年結婚，並育有5歲的兒子「小海綿」，將由雙方共同扶養成長。

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張致恒 雯雯

張致恒與太太區燕雯（雯雯）在2019年9月2日結婚，婚前已有兒子張天寶，其後再誕下次子張天牧。婚後張致恒捲入欠債糾紛，一度為避債而搬屋，其後選擇在內地工作搵錢。日前雯雯單方面宣布離婚，表示「分開不代表完結，只是讓大家過更好的。今天，我們正式離婚了，我也真心祝福你能夠幸福」，婚姻只維持不足3年。

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王力宏 李靚蕾

王力宏和李靚蕾去年12月宣布離婚，其後李靚蕾打數千字爆料，指王力宏婚前劈腿、婚後約砲等等，二人互相在網絡交鋒，今年年頭李靚蕾再發數千字長文，控訴王力宏帶3名陌生男子闖往她家中。

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汪小菲 大S（徐熙媛）

大S（徐熙媛）和汪小菲去年11月被台灣傳媒爆料兩人已入紙申請離婚，其後大S透過經理人發聲明承認兩人已決定和平解除婚姻關係，又表示會共同撫養小孩，正式結束十年婚姻。

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林曉峰 康子妮

林曉峰去年與結婚18年太太康子妮離婚。二人育有兩子林寶及林熙，分別現年17歲及15歲。林曉峰則在社交平台發文指，他與康子妮「冇仇冇恨」，籲對方毋須理會他人的指指點點，又感謝女方為其完成了成家立室的夢想。而康子妮亦對阿Lo的帖文讚好，看似離婚後仍是朋友關係。

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