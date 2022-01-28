元元放棄Frozen狂播MC張天賦歌　媽媽：多謝佢將我從地獄拯救出來

李璨琛囡囡李元元一向是頭號公主迷，其中最喜歡《魔雪奇緣》，幾乎每日都在家中唱主題曲《Let It Go》。不過最近元元有新歡，竟然主動放棄聽《Let It Go》，改為要聽MC張天賦的歌曲，還每日都唱MC的歌。



李元元媽媽最近表示，有日元元又話要聽《Let It Go》，但媽媽不想再每日俾《Let It Go》洗腦，因此決定向元元介紹其他歌曲。「我反sell佢不如聽吓D有型D嘅歌吖BB🤤，開咗張天賦首LOSER比佢聽，然後再落力sell佢話：嗱呢個哥哥係咪好型呢唱歌係咪好好聽呢拿佢都玩Scooter喎(幾唔關事🤣)嗱你睇吓佢着件恤衫爸爸都有㗎(開始亂up😂😂😂)，最後，真係比我sell到😝。 」，結果元元一聽就上癮，每日都會唱MC張天賦的歌曲。

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日前媽媽貼出另一條片段，只見元元跑向媽媽要求媽媽播放張天賦的歌曲，讓媽媽不禁表示「我相信佢對張天賦嘅愛係認真嘅」，不少網民都表示「MC 贏咗Elsa！」，連張天賦官方歌迷會到留言「好想即刻開張會員卡俾Lucy 😂😂 可唔可以換返個Lucy FC會藉㗎？」。而張天賦亦有轉載帖文到Story，並表示「滿滿的愛！」

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