鍾嘉欣失落影后返加拿大過新年　超可愛囝囝幫忙推行李

鍾嘉欣早前為參加無綫萬千星輝頒獎典禮而帶同囝囝回港，可惜最後失落最佳女主角的獎項。日前鍾嘉欣啟程回加拿大，趕在農曆新年和丈夫相聚。不少網民表示，戴上口罩的囝囝Jared有爸爸的影子。



鍾嘉欣原定上周回加拿大，但因香港爆發第五波疫情，預訂的航班被取消，因此延至今日（1月20日）才離港。鍾嘉欣在不少採訪中都表示若這次離港，起碼至少一年才會考慮回香港。而早前鍾嘉欣和囝囝在隔離酒店的照片，不少網民表示兒子愈大愈似媽媽，但在今次在機場的照片，又看到爸爸的影子，看來囝囝的眼睛和爸爸長得似，而鼻子和嘴巴則愈大愈似媽媽。

鍾嘉欣今日（1月20日）啟程回加拿大過新年。（鍾嘉欣IG）

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鍾嘉欣上月尾為參加無綫萬千星輝頒獎典禮而回港，當時在酒店隔離21日。完成隔離後隨即帶囝囝入迪士尼遊玩，晚上更和囝囝在迪士尼酒店Staycation。可惜鍾嘉欣失落無綫萬千星輝頒獎典禮最佳女主角獎項，對於失落視后，鍾嘉欣表示「人生會面對好多高低，珍惜每個令自己昇華的機會」。

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