農曆新年｜黎姿家中賀年全盒有齊傳統糖果　瓜子、糖冬瓜仲有呢樣

農曆新年很多家庭都會準備全盒，放上各式各樣小朋友喜歡吃的糖果。黎姿日前貼出自家全盒的照片，表示讓孩子們負責擺放賀年全盒，只見全盒中有齊傳統年盒會有的糖果、朱古力金幣、瓜子、糖冬瓜等等，非常豐富。



黎姿日前貼出自家全盒，表示讓孩子們負責擺放賀年全盒。全盒中有齊傳統年盒會有的瑞士糖、水果糖、白兔糖、朱古力金幣、瓜子、糖冬瓜、糖蓮子等等，非常豐富又切合傳統。黎姿亦表示自己跟很多媽媽一樣，平日不准許小朋友吃太多糖果，因為會爛牙又無益。

黎姿準備從傳統賀年全盒迎接新年。（黎姿ig）

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻「姜糖」真係周圍都係！即睇：鍾嘉欣收姜濤粉絲送贈糖果禮盒 一對仔女化身「姜糖」尖叫拆禮物👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

「不過每逢春節都會破例讓3小豬放縱幾日，吃些應節🍬，而擺放賀年全盒的重要任務更交由她們來負責。全盒𥚃面全部是我童年時至愛的🍬，順道跟女兒們分享下我的成長點滴，也讓她們感受下傳統新年習俗和氣氛。」黎姿亦大讚囡囡專業又有效率，並表示一家人準備就緒迎接新年。

+ 21

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻元元最愛嘅Elsa竟然不敵MC！即睇：元元放棄Frozen狂播MC張天賦歌 媽媽：多謝佢將我從地獄拯救出來👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻