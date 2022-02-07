賀年物品｜環保署今起回收桃花　綠領行動2.10起全港收集利是封

農曆新年過後，許多利是封和賀年擺設都會拆除棄掉，容易造成浪費問題。為減少廢物，除早前提及民間自發回收鐵類盆菜兜之外，有政府部門、環保團體及機構今年繼續舉辦回收活動，收集利是封及桃花等賀年物品。



環保署推桃花回收計劃

農曆新年期間，不少市民及機構都愛放置桃花，希望提升新一年人緣運，環境保護署今年推出桃花回收計劃，市民可於2月7日至14日，將2米或以下的家居桃花送往全港11個「綠在區區」回收環保站、37個指定公眾垃圾收集站及6個離島廢物轉運站；另外亦可在2月21日前，將桃花送到位於屯門Y·PARK「林·區」的中央收集站。

環保署提醒，市民將桃花送到回收站前，需先拆除桃花上的揮春、裝飾品及膠帶等物品。收集所得的桃花與其他園林廢物經Y·PARK「林·區」處理後，將循環再造或被升級再造成裝飾和藝術品等。所有將桃花運往Y·PARK或「綠在區區」回收環保站回收的參與者均可獲發電子證書，而將桃花送往「綠在區區」回收環保站的人士更可額外獲得小禮物一份。

（環境保護署圖片）

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賽馬會「回收轆轆」收集利是封及盆菜金屬盤

賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃早於今年1月已開始收集全新糖果盒或全盒，以及原包裝的用品，如揮春、掛飾、擺設等，以免費轉贈予有需要市民。農曆新年過後，「回收轆轆」由即日起至2月27日，亦將收集利是封以轉贈重用；而盆菜金屬盤、已損毀或殘舊的利是封，及塑膠製糖果盒或全盒則屬恆常金屬、紙類及塑膠回收。

綠領行動續辦「利是封回收重用大行動」

環保團體綠領行動今年繼續舉辦「利是封回收重用大行動」，至今已收集了超過7,400萬個利是封。活動踏入第13年，除了上月在全港42個派發點免費派發去年收集所得的「新生利是封」外，今年亦將於2月10日至3月2日收集舊利是封，所得利是封將交由庇護工場處理及分類，於來年再派給市民重用。收集點詳情將於2月10日活動開始日公佈。

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