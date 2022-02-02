農曆新年│陳茵媺全家圍桃花跑圈　胡杏兒一家五口返老公祖屋祭祖

每逢農曆新年，不少星媽星爸都會為子女好好打扮一番，今年疫情嚴峻，大家都盡量留家過年，但一眾星媽仍會為子女悉心打扮，充滿新年氣氛。陳豪陳茵媺、鄭嘉穎陳凱琳、胡杏兒等一家穿著充滿新年氣氛的服裝影全家幅。



陳茵媺今日（1日）在IG貼出多條影片，一家五口穿著充滿新年氣氛的中國服向大家拜年，一家五口更在桃花下順時針圍圈跑，喻意在新一年行好運。之後一家人更齊齊玩UNO，連爸爸陳豪也玩得相當投入。

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陳凱琳一家四口今年留家過年，家裏的佈置充滿新年氣氛，兩個兒子更穿起中國服，樣子非常可愛，她留言：「最緊要身體健康」。

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胡杏兒在誕下細仔Liam後長時間在內地工作，在農曆新年前趕及回港，一家五口開心過年。今日（1日）大年初一，一家人更到老公於沙頭角的祖屋拜年及祭祖。

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